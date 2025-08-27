[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군 대표 축제 ‘100대 피아노’가 다음달 개최된다.

27일 달성군에 따르면 다음달 27일 오후 7시 달성 100대 피아노를 사문진 상설야외공연장에서 개최한다.

100대 피아노는 지난 1900년도 사문진 나루터를 통해 국내 최초로 피아노가 들어온 것을 기념하는 축제로 문화체육관광부 주관 ‘로컬100’에 선정되기도 했다.

클래식, 재즈, 대중음악 등 장르를 넘나드는 피아노 공연이 펼쳐진다.

피아니스트 김정원이 예술감독을 맡았고 김홍기, 서형민, 손정범 등 국내 정상급 피아니스트를 포함해 총 100인의 연주자가 참여한다.

지휘자 김유원이 이끄는 오케스트라도 함께 해 풍부한 소리를 선보인다.

이외에도 재즈 피아니스트 송영주, 드러머 임주찬, 베이시스트 신동하의 트리오 공연, 싱어송라이터 로이킴 등의 특별 무대가 준비돼 있다.

100대 피아노는 전곡 라이브로 연주된다.

최재훈 달성군수(달성문화재단 이사장)는 “전국 최대 규모의 피아노 축제인 만큼 예술의 감동을 함께 나누는 축제로 만들고 달성군의 문화적 위상을 널리 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.