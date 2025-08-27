“핵 영원히 놓지 않으려는 우리 입장 불변”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한이 이재명 대통령이 꺼내든 ‘한미 비핵화 협력’을 두고 “아직도 헛된 기대를 점쳐보는 것은 너무도 허망한 망상”이라며 반발했다.

조선중앙통신은 27일 ‘비핵화망상증에 걸린 위선자의 정체가 드러났다’는 제목의 논평에서 “국위이고 국체인 핵을 영원히 내려놓지 않으려는 우리의 입장은 절대불변”이라며 이같이 말했다.

통신은 “국가의 모든 주권을 미국에 고스란히 섬겨바친 세계적으로 유일무이한 정치적 가난뱅이 한국이 우리 핵문제의 성격도 모르면서 ‘비핵화’에 아직도 헛된 기대를 점쳐보는 것은 너무도 허망한 망상”이라고 말했다.

이어 통신은 “리재명(이 대통령)이 ‘비핵화망상증’을 ‘유전병’으로 계속 달고있다가는 한국뿐 아니라 그 누구에게도 이롭지 못하다는것을 알아야 한다”고 꼬집었다.

또한 “우리의 핵보유국 지위는 외부로부터의 적대적 위협과 세계안보력학구도의 변천을 정확히 반영한 필연적 선택”이라며 “우리의 핵정책이 바뀌자면 세상이 변해야 하고 조선반도의 정치군사적환경이 변해야 한다”고 항변했다.

미국을 방문 중인 이 대통령은 25일(현지시간) 워싱턴DC의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에서 한 정책 연설에서 “한반도에서 핵확산금지조약(NPT)상 의무는 철저히 준수돼야 한다. 한국도 이 체제를 철저히 준수하고 비핵화 공약을 지킬 것”이라고 강조한 바 있다.