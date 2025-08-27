[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자] 이재명 대통령은 26일(현지시간) 미국 워싱턴DC 알링턴 국립묘지에 헌화하며 방미 3일차 일정을 시작했다.

이 대통령은 현지 시간으로 26일 오전 알링턴 국립묘지를 방문해 무명용사탑에 헌화했다. 김혜경 여사도 일정에 동행했다. 화환은 태극무늬 형상으로 준비됐으며, 리본에는 ‘대한민국 대통령 이재명’, ‘President of the Republic of Korea’가 적혀 있었다. 이 대통령은 가슴에 손을 얹고 추모했다.

우리나라의 국립현충원과 같은 장소다. 1864년 세워진 미국 국립묘지로, 미 남북전쟁과 1·2차 세계대전, 6·25 전쟁, 베트만 전쟁 등에 참전한 용사 22만여명을 포함해 전쟁 유가족까지 총 40만명이 잠들어있다.

역대 우리나라 대다수 대통령들도 미국 방문 때 이곳을 찾았다. 노무현·이명박·박근혜·문재인·윤석열 전 대통령도 방미 일정으로 알링턴 국립묘지의 무명용사탑을 찾아 참배한 바 있다.

이 대통령은 알링턴 국립묘지 방문을 마지막으로 워싱턴DC 일정을 마무리하고 필라델피아로 이동해 한화오션 필리조선소 시찰 등 방미 3일차 일정을 소화할 계획이다.