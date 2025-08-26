[헤럴드경제=나은정 기자] 베트남 호찌민시에서 한국인 3명이 중국인이 주도한 취업 사기에 속아 감금됐다가 현지 경찰에 의해 무사히 구조됐다.

26일(현지시간) 베트남뉴스 등 현지 매체에 따르면 호찌민시 경찰은 중국인 뤄성화와 베트남인 공범 3명을 불법 구금 등 혐의로 체포했다고 이날 밝혔다.

조사 결과 뤄씨 일당은 호찌민시 빈즈엉성의 한 고급 아파트에 한국인들을 불법으로 감금하고 돈을 요구한 것으로 드러났다.

피해자들은 소셜미디어(SNS)에서 여권 사진만 제출하면 고소득 일자리를 얻을 수 있다는 제안에 속아 지난 14일 베트남에 도착했다.

이들은 항공권, 공항 픽업 서비스와 관련 경비 등을 제공받았으나 호찌민에 도착한 이후 은행 계좌를 넘기거나 1인당 450만원씩 보상금을 내라는 협박과 함께 아파트에 갇혔다. 현지 공범들은 1인당 50만∼100만동(약 2만7000원∼5만3000원) 수준의 대가를 받고 피해자들을 감시했다.

하지만 주베트남 한국대사관이 현지 경찰에 한국인 3명이 불법 감금됐다고 신고하면서 이들의 범행은 막을 내렸다. 현지 경찰은 피해자들이 갇힌 아파트를 단속, 뤄씨와 공범들을 검거하고 한국인들을 구출했다.

경찰은 다른 지방 당국과 공조해 외국인 상대 인신매매 조직을 소탕하기 위해 수사를 확대할 방침이다.

한편 최근 동남아 일부 국가에서는 중국계 등 범죄 조직이 외국인을 유인해 감금하고 보이스피싱이나 온라인 사기 등 범행을 강요하는 사례가 잇따르고 있다. 특히 캄보디아·미얀마 등 치안 취약 지역에서 활개를 치고 있으며, 베트남과 태국도 단속을 강화하고 있다.