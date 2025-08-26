국유임산물 양여, 산촌 주민 소득 증대 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주국유림관리소는 관내 72개 마을을 대상으로 국유 임산물(송이·능이·기타 버섯류) 양여를 추진한다고 26일 밝혔다.

영주·봉화 등 경북 북부권은 송이·능이 등의 임산물이 풍부한 지역이다.

특히 봉화군은 매년 송이버섯을 활용한 지역 축제를 개최하고 있어 이번 양여를 통해 산촌 주민의 소득 증대와 지역경제 활성화가 기대된다는 게 영주국유림관리소의 설명이다.

국유 임산물 양여 제도는 신청량의 10%에 해당하는 대금을 국가에 납부하고 국유림 내 임산물을 채취할 수 있도록 허가하는 제도다.

양여 대상은 영주국유림관리소와 국유림 보호 협약을 체결하고 산불예방 등 산림보호 활동을 성실히 이행한 마을 주민으로 올해는 72개 마을 618명에게 양여할 계획이다.

앞서 무분별한 임산물 채취로 인한 산림 훼손을 예방하기 위해 보호 협약체결 마을을 대상으로 임산물 채취 시 주의사항 및 안전교육을 실시했다.

김점복 영주국유림관리소장은 “국유임산물 양여로 산촌 주민들의 실질적 소득향상에 기여할 것으로 기대한다”며, “지속적인 소득창출을 위해서는 산불등으로 부터 산림자원 보호에 철저를 기하겠다.”라고 말했다.