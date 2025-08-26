[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 국립한국해양대학교는 26일 RISE사업단 소속 창업동아리 ‘포트스크랩(Port Scrap)’팀이 ‘제12회 해양수산 비즈니스·공공서비스 공모전’에서 최우수상(울산항만공사사장상)을 수상했다고 밝혔다.

이번 공모전은 해양수산 공공데이터 활용을 촉진하고 인공지능(AI)·빅데이터 기반의 창의적 사업 아이디어 및 서비스를 발굴하기 위해 개최됐다. 총 125건의 출품작 중 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 7팀이 선정됐다. 해양수산부의 주최 및 울산·부산·인천·여수광양항만공사의 공동 주관으로 열린다.

한국해양대 국제무역경제학부 학생을 주축으로 구성된 포트스크랩 팀(윤승열, 전승원, 오종현, 문지현, 김소정)은 ‘핀테크 기반 항만 정산 자동화 플랫폼, 포트스크랩’을 출품해 최우수상을 받았다.

이 플랫폼은 항만물류 프로세스에서 발생하는 요율 확인, 자동 정산, 결제(PG 연동), 컨테이너 홀드 해제 과정 등을 효율화해 스마트 단말기를 통한 실시간 업무 처리를 지원하는 것이 핵심기능이다.

특히 요율 계산·정산·ERP/EDI 시스템 연동 기능 등을 통해 컨테이너 야드 운영 효율을 극대화할 수 있다는 점이 강점으로 꼽혔다.

팀장 윤승열 학생은 “포트스크랩은 항만 디지털 전환 흐름에 부합하는 혁신 서비스로 자동화된 요율 정산과 전자결제를 통해 항만물류의 투명성과 효율성을 동시에 확보할 수 있다”고 밝혔다.

포트스크랩 팀은 이번 수상을 발판으로 향후 클라우드 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어) 및 구독형(PaaS) 서비스 모델로 사업을 확장하고 항만뿐만 아니라 다양한 물류 분야로 활용 범위를 넓혀갈 계획이다.