[헤럴드경제=민성기 기자] 한국 남자 축구 대표팀을 이끄는 홍명보 감독이 팀의 주장 변경 가능성을 언급해 축구 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

25일 축구회관에서 열린 9월 미국·멕시코 친선경기 명단 발표 기자회견에서 홍명보 감독은 ‘새로운 월드컵을 준비하며 주장과 관련된 특별한 견해가 있느냐’는 질문에 명확한 답변을 피했다.

홍 감독은 “개인을 위해서, 팀을 위해서 어떤 선택을 하느냐가 중요한 시점”이라며, “시작부터 주장을 바꾸거나 안 바꾼다는 결정을 하지는 않겠지만, 꾸준하게 고민해야 할 것”이라고 말했다.

손흥민은 지난 2018년부터 지금까지 대표팀 주장을 맡아오고 있다.

공격수로서 팀의 골을 책임지는 것뿐 아니라, 태극전사들을 한 데 묶는 역할까지 수행해 왔다.

그동안 2022 FIFA 카타르 월드컵에서 사상 두 번째 원정 16강 진출 등의 대업을 이뤄냈다.

소속팀 토트넘에서도 프리미어리그 득점왕에 오르는 등 최고의 활약을 펼치며 한국 축구의 위상을 높이는 데 큰 역할을 했다.

하지만 손흥민은 최근 10년간 함께했던 토트넘을 떠나 MLS의 로스앤젤레스FC(LAFC)로 이적하며 새로운 도전을 시작했다.

홍명보 감독은 이와 관련해 “얼마나 오래 뛰느냐가 아니라, 언제 어떤 순간에 결정적인 역할을 해 주느냐가 굉장히 중요하다고 생각한다”며 대표팀 내 손흥민의 역할 변화 가능성도 함께 시사했다.

‘주장 손흥민’에 대한 고민은 계속되지만, 홍 감독이 생각하는 주장의 기준은 명확했다.

그는 “여러 가지가 있겠지만 월드컵이란 큰 무대를 맞는 만큼 경험도 있어야 하고, 리더십도 필요하다”고 설명했다.