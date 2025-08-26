기자들 모이던 외부 계단 타격…AP·로이터 취재진도 사망 하마스 측 “극악한 범죄, 환자 치료권 박탈”…네타냐후 “유감”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 이스라엘이 25일(현지시간) 가자지구의 병원 건물을 공습해 수십명이 숨지거나 다쳤다.

팔레스타인 무장정파 하마스가 통치하는 가자지구 보건부 등에 따르면 이날 오전 가자지구 남부 칸유니스의 나세르병원 건물 4층이 폭격당했다.

이후 구조대원들이 사상자를 옮기려 현장에 도착한 직후 같은 장소에 두 번째 공격이 이뤄졌으며, 이로 인해 20명이 사망하고 수십명이 부상했다.

폭격 지점인 건물 외부 계단은 기자들이 종종 카메라를 들고 서 있던 곳이라고 한다.

AFP, AP 통신 등은 기자 여럿과 일부 구조대원이 사망자에 포함됐다고 보도했다.

알자지라 방송은 숨진 언론인들이 알자지라 소속 무함마드 살라마, 로이터 통신의 호삼 알마스리, NBC 방송의 모아즈 아부 타하, AP 통신과 협업하던 프리랜서 기자 마리암 아부 다카, 팔레스타인 매체 쿠드스네트워크의 아메드 아부 아지즈, 일간 알하야트알자디다 소속 하산 두한 등 6명이라고 집계했다.

가자지구 보건부는 “이스라엘 점령군이 가자 남부에서 유일하게 운영 중인 공립병원을 직접 타격한 극악무도한 범죄를 강력히 규탄한다”며 “이에 따라 혼란이 야기되고 수술이 차질을 빚는 등 환자들의 치료받을 권리가 박탈됐다”고 비난했다.

세계보건기구(WHO) 테드로스 아드하놈 게브레예수스 사무총장은 이번 일과 관련해 엑스(X·옛 트위터)에서 “최소 20명이 사망했다는 보고를 들었고, 부상자 50명 중에는 치료 중이던 중증 환자도 포함됐다고 한다”고 전했다.

게브레예수스 사무총장은 “이미 제한적인 의료 서비스 접근성이 반복적인 공격으로 더 악화하고 있다”며 “의료시설에 대한 공격을 멈추라. 지금 당장 휴전하라”고 촉구했다.

이스라엘과 요르단강 서안, 가자지구 등에서 활동하는 기자를 위한 외신기자협회(FPA)는 성명에서 “아무 경고도 없이 공습이 이뤄졌다”며 “가자지구에서 너무나 많은 언론인이 정당한 이유 없이 이스라엘에 살해당했다”고 비난했다.

FPA는 “이스라엘은 언론인을 표적으로 삼는 혐오스러운 행태를 당장 중단하라”고 촉구했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 백악관에서 이번 공습에 대한 질문을 받자 “기분이 좋지 않다(not happy). 보고 싶지 않다”며 “이와 동시에 우리는 모든 악몽을 끝내야만 한다”고 답했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 영문으로 발표한 성명에서 “이스라엘은 오늘 가자지구 나세르병원에서 비극적인 사고(mishap)가 발생한 것을 깊이 유감스럽게 생각한다”며 “군 당국이 철저하게 조사하고 있다”고 밝혔다.

네타냐후 총리는 “우리의 전쟁은 하마스 테러리스트에 대한 것”이라며 “우리의 정당한 목표는 하마스를 격퇴하고 인질들을 귀환시키는 것”이라고 말했다.

이스라엘군 에피 데프린 대변인은 기자회견에서 나세르병원 공습 사실을 인정했으며, 에얄 자미르 참모총장이 이와 관련한 진상조사를 지시했다고 밝혔다.

데프린 대변인은 “오늘 군은 칸유니스의 나세르병원 일대를 공습했으며, 언론인을 포함한 민간인에게 피해가 발생했다는 보도를 접했다”며 “먼저 이스라엘군은 고의로 민간인을 공격하지 않는다는 사실을 분명히 하고 싶다”고 말했다.

그는 “이스라엘군은 병력 안전을 보장하는 동시에 민간인 피해를 최소화하기 위해 최선을 다한다”면서도 “우리는 매우 복잡한 현실 속에서 작전을 수행하고 있다”고 언급했다.

또 “하마스 테러리스트들은 병원 등 민간 시설을 의도적으로 방패막이로 삼고 있으며, 나세르병원에서 작전을 펴기도 했다”며 이번 공습의 당위를 강조하기도 했다.

다만 “우리는 국제법을 준수하는 전문성있는 군으로서 작전을 철저히 조사할 의무가 있다”며 “조사 결과는 투명하게 공개될 것”이라고 말했다.

데프린 대변인은 “(표적과) 관계없는 개인에게 피해가 발생한 것에 유감”이라며 “필요한 모든 예방 조치를 취하며 하마스와 전투를 계속할 것”이라고 덧붙였다.

나세르병원은 가자지구에서 규모가 큰 편에 속한다. 이곳은 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 전쟁이 발발한 이후 종종 공습 표적이 됐다.

이스라엘군은 하마스 등 테러 대원들이 병원·학교·난민촌 등에 숨어서 활동한다는 이유를 들어 이들 시설을 종종 폭격한다.

앞서 언론인보호위원회(CPJ)는 가자지구 전쟁에서 192명의 기자가 사망했다고 밝힌 바 있다.

현재 이스라엘은 외신 취재진의 가자지구 출입을 허용하지 않으며, 현지의 팔레스타인 기자들이 서방 매체에 고용돼 활동하거나 소셜미디어를 통해 직접 소식을 알리고 있다. 이스라엘은 현지 언론인이 하마스 등에 연루됐다고 의심한다.

이날 가자지구 보건부는 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 전쟁이 발발한 이래로 이스라엘 군사작전에 총 6만2744명이 숨지고 15만8259명이 다쳤다고 집계했다.

또 지난 하루 동안 기아와 영양실조로 인한 사망자가 11명 늘어나 총 300명에 이르렀다고 주장했다.