부산시-부경대-㈜닐스 ‘뱀장어 인공종자 생산기술 글로벌 허브 구축협약’ 10년내 뱀장어 국제거래 금지 전망…대량생산 기술 확보로 ‘20조’ 시장 공략

부산 지역 산·학·관이 뱀장어 인공종자 생산기술 고도화에 뜻을 모은다. 향후 실뱀장어의 국제 거래가 불가능해질 것으로 예상되는 가운데 대량생산 기술 등의 고도화를 통해 20조원에 달하는 세계 뱀장어 양식시장을 개척할 수 있을지 주목된다.

부산시는 26일 국립부경대학교, ㈜닐스와 ‘뱀장어 인공종자 생산기술 글로벌 허브 구축협약’을 맺었다고 밝혔다.

이번 협약은 도시형 미래 양식 기술로써 국가 간 기술개발 경쟁이 치열한 뱀장어 인공종자 대량생산 기술의 상용화를 앞당기고 부산을 세계적인 뱀장어 인공종자 기술 중심지로 육성하기 위한 전략의 하나로 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▷뱀장어 인공종자 대량생산을 위한 공동연구 및 기술개발 ▷순환여과시스템(RAS) 기반 친환경 양식 기술 실증 및 보급 ▷인공종자 생산 시설 및 시험 양식장 설치·운영 ▷연구 인력 및 기술 교류, 공동세미나·워크숍 개최 ▷기술 상용화를 위한 특허 출원, 기술이전 및 사업화 협력 ▷국내외 투자유치, 수출 기반 조성 및 글로벌 네트워크 구축 등에 상호 협력하게 된다.

산·학·관의 협력을 통해 시는 어미물고기 성숙 및 인공수정 기술 고도화로 우량한 어린 물고기를 대량생산할 수 있는 기반을 구축하고 초기 폐사율 최소화 및 생산 단가 절감을 위한 경제성 있는 사료개발을 추진한다. 또 순환여과시스템 및 친환경 양식 기술 도입 등을 목표로 한 대형 연구개발사업도 계획하고 있다.

이를 통해 일본과의 기술격차를 극복하고 국제 거래 금지가 유력한 실뱀장어의 대량생산 기술 확보가 가능할 것으로 시는 보고 있다.

시에 따르면 우리나라는 일본에 이어 세계 2번째로 뱀장어 인공종자 생산에 성공했으나 이후 10여 년 동안 일본과의 기술 격차가 커지고 있다. 또 극동산 실뱀장어의 ‘멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제 거래에 관한 협약(CITES)’ 부속서 등재와 이에 따른 국제 거래 금지 가능성이 높아지고 있어 10년 이내로 인공종자 대량생산 기술을 확보할 필요가 있는 상황이다.

특히 일본이 뱀장어 인공종자 생산의 경제성을 확보하면 CITES 부속서 등재 쟁점에 대한 일본의 태도 변화 가능성이 높아 등재속도가 빨라질 것으로 예상되는 만큼 산업화 기술을 확립하는 것이 시급한 실정이다.

부산은 어류 인공종자 대량생산 기술 연구개발을 수행할 수 있는 부경대학교 수산과학연구원과 스마트양식 클러스터 등이 자리 잡고 있어 양식과학기술 전진기지의 입지를 확보하고 있다. 아울러 수산식품 클러스터와 부산항 물류체계를 이용해 관련 상품을 대외로 수출할 수 있는 최적지다. 기술고도화에 성공한다면 사료, 사육장비, 유통 등 관련 산업 성장과 일자리 창출의 효과가 기대할 수 있는 것이다.

한편 전 세계 뱀장어 양식시장 규모는 20조원에 달한다. 이 중 수산종자(실뱀장어) 시장은 전 세계적으로 4조원으로 2023년 기준 국내어류 생산금액 약 1조2000억원의 3배다. 부산=홍윤 기자