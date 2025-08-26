민주당 사무총장 조승래 의원 26일 페이스북 계정에 글 게재 “2020년 국회의원 선거 경쟁… 균형잡히고 중도적인 사람이었다” “‘윤어게인’ 정치, 초심 아닐 것”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당 사무총장을 맡고 있는 3선 조승래 의원은 장동혁 국민의힘 신임 당대표를 향해 26일 “초심으로 돌아가기를 기대한다”고 밝혔다.

조 의원은 이날 자신의 페이스북 계정에 글을 올려 “장동혁 의원이 국민의힘 당대표로 선출됐다. 축하한다”며 이같이 적었다.

조 의원은 이 글에서 “제가 재선을 한 2020년 국회의원 선거에서 저는 더불어민주당 후보로, 장동혁 대표는 국민의힘 전신인 미래통합당 후보로 경쟁했다”고 썼다.

이어 “당시 장동혁 후보는 무명의 정치인이지만 예의바르고 합리적이며 상대 후보의 의견을 경청하는 균형잡히고 중도적인 사람이었다”고 했다.

그러면서 “해서 저와 장동혁 후보는 상대에 대한 비방도, 선거 전후에 빈번한 고소·고발도 단 한 번이 없었다”며 “당시 함께 TV토론을 진행하면서 상호 존중하고 배려하는 토론 태도를 주민들께서 많이 호평해 주셨다”고 했다.

조 의원은 “이런 정치인이 윤어게인과 반탄, 전한길과 함께 하는 극우 정치인으로 변했다는 게 믿기지 않는다”며 “정치인으로 변할 게 있고 변하지 않을 것이 있는데 뒤바뀐 느낌”이라고 했다.

이어 “외람되지만, 장동혁 대표가 정치를 시작하면서 세웠던 가치와 태도, 즉 초심으로 돌아가기를 충고한다”며 “내란을 부정하고 윤어게인을 외치는 정치가 장동혁이 보여줬던 초심은 아닐 것”이라고 했다.

그러면서 “국민의힘이라는 정당과 우리 정치, 대한민국을 위해서 장동혁의 초심으로 돌아가기를 기대한다”고 적었다.