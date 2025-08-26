중랑구 환경교육센터, 기후불안·우울 주제로 2회기 체험형 교육 마련 SNS 매거진 제작 통해 기후 위기 속 희망과 공감의 메시지 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 환경교육센터를 통해 중·고등학교 단체를 대상으로 청소년들의 기후불안과 기후우울을 이해하고 대응 방안을 모색하는 ‘청소년 기후희망 매거진 에디터’ 프로그램을 운영한다.

‘기후우울증’은 환경 파괴와 기후위기에 대한 만성적인 두려움으로 인해 무기력감과 상실감을 느끼는 상태로, 이상기후가 빈번해짐에 따라 관련 증상을 호소하는 청소년이 늘고 있다. 해당 개념은 2011년 기후 심리학자 도허티 박사에 의해 학계에 처음 소개된 바 있다.

이번 프로그램은 청소년들이 기후 위기 속에서도 희망을 발견하고 이를 또래와 나눌 수 있도록 돕는 것을 목표로 하며, 총 2회차에 걸쳐 회당 100분 동안 진행된다. 1회차에서는 ▲기후고통(기후우울, 기후불안) 개념 이해 ▲대응 방법 탐색 ▲경험 공유 ▲SNS 매거진을 통한 극복 메시지 제작 활동이 이루어지며, 2회차에서는 ▲SNS 매거진 특징 분석 ▲게시물 기획·제작 ▲온라인 툴을 활용한 콘텐츠 업로드 활동 등이 이어진다.

교육은 오는 9월부터 10월까지 지역내 중·고등학교 단체를 대상으로, 희망 요일(화~토)과 시간, 장소를 협의해 진행된다. 참여자에게는 DIY 제로웨이스트 키트가 제공되며, 프로그램을 모두 수료한 학생에게는 수료증도 발급된다.

류경기 중랑구청장은 “기후우울증을 겪는 청소년들이 느끼는 불안과 무기력은 결코 가벼운 문제가 아니다”며 “이번 프로그램을 통해 청소년들이 자신의 감정을 이해하고 서로 공감하며, 작지만 의미 있는 실천으로 희망을 만들어가길 바란다”고 말했다.