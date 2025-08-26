소아ㆍ청소년의 16%가 정신장애 이력…청소년의 27%는 우울감 경험 9월 16일 영등포아트홀 대강당에서 주민 500명 대상 강연 서울대학교병원 윤대현 교수 특강…마음 회복력 비법 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 9월 16일 영등포아트홀 대강당에서 ‘2025년 미래를 여는 아이, 마음 행복학교’ 명사 특강을 개최한다.

국립정신건강센터에서 실시한 2022년 정신건강실태조사에 따르면 전국 6세 이상 17세 이하 소아ㆍ청소년 중 생애 한 번이라도 정신장애 진단을 받은 비율은 16.1%로 나타났으며, 조사 시점에 정신장애 진단을 갖고 있는 경우는 7.1%로 전문가의 도움이 시급한 것으로 분석됐다.

또 2024년 질병관리청에서 실시한 청소년건강행태조사에 따르면 중고등학생 42.3%가 평상시 스트레스를 많이 느낀다고 답했으며, 최근 1년 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 우울감을 경험한 비율은 27.7%에 이른다.

이번 특강은 아동ㆍ청소년 정신건강 증진을 위해 서울대학교병원 정신건강의학과 윤대현 교수가 ‘자존감은 회복탄력성이다’를 주제로 강연에 나선다.

윤 교수는 ‘유퀴즈 온 더 블럭’ 등 다양한 방송 프로그램에 출연하며 대중과 친숙하게 소통해 온 정신건강 전문가로, 자녀의 마음 회복력과 정서적 성장을 돕는 실질적인 방법을 전할 예정이다.

특강은 아동ㆍ청소년 관련 실무자, 학부모, 주민 등 누구나 참여할 수 있으며 선착순 500명을 대상으로 한다. 참가 신청은 홍보 포스터 내 큐알(QR)코드를 통해 가능하다.

최호권 영등포구청장은 “이번 강연이 부모와 아이가 서로의 마음을 이해하고 건강한 관계를 형성하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 우리 아이들이 행복하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.