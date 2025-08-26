22일 광진구 문화예술 발전과 구민 문화 향유 기회 확대를 위한 업무협약 체결 다양한 문화예술 협력사업 추진… 구민과 함께 품격 있는 문화도시로

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 지난 22일 롯데백화점 건대스타시티점(점장 김주병)과 광진구 문화예술 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 광진구 내 문화예술의 저변을 넓히고, 구민들이 보다 쉽고 가까이 문화를 향유할 수 있도록 상호 협력하기 위해 마련됐다.

협약식은 롯데백화점 건대스타시티점 ‘숲, 포레스트’에서 김경호 광진구청장과 김주병 점장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약의 주요 내용으로는 ▲광진구 문화예술 발전을 위한 다양한 협력사업 발굴 및 참여 ▲구민 참여 확대를 위한 문화예술 사업의 홍보·마케팅 공동 추진 등이 포함된다.

이번 업무 협약의 일환으로 광진사진협회의 사진전 ‘우리들의 여름 시선’이 롯데백화점 건대스타시티점 10층에 마련된 전시 공간에서 8월 한 달간 열리고 있다.

롯데백화점은 지난 6월에 열린 ‘광진가족페스티벌’과 오는 29일 예정된 ‘한여름 밤의 광진 재즈 페스타’에 각각 100만 원 상당의 경품을 후원하며 지역 문화행사 활성화에 힘을 보태고 있다. 이어 9월 18일과 19일 이틀간 개최되는 ‘2025 청춘대로’ 축제에도 청춘특가전, 청춘도서전 등 다양한 프로그램으로 참여할 예정이다.

김주병 롯데백화점 건대스타시티점장은 “지역사회와 함께하는 기업으로서 광진구의 문화예술 발전에 동참할 수 있어 감사하다”며 “앞으로도 다양한 협력사업을 통해 지역민이 더 가까이에서 문화를 향유할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

김경호 광진구청장은 “광진구 문화예술 발전을 향한 두 기관의 열정이 하나로 모여 마련된 뜻깊은 첫걸음”이라며 “앞으로도 다양한 문화 프로그램과 창의적인 협력사업을 적극 발굴, 누구나 일상 속에서 문화를 누릴 수 있는 활기찬 문화예술 도시 광진을 만들어가겠다”고 말했다.