-인기 신제품의 특별 프로모션과 40여 종 전시… 문화의 공간에서 무아스의 감성 경험 확대

감성 라이프스타일 브랜드 무아스는 8월 25일부터 9월 15일까지 광화문 교보문고에서 팝업스토어 ‘무아스 스마트 스테이션 (MOOAS SMART STATION)’을 진행한다고 밝혔다.

이번 팝업은 직장인이 밀집한 광화문 오피스 상권과 교보문고를 찾는 다양한 연령대의 방문객 특성을 반영해, 실용적인 라이프스타일 제품부터 뷰티·헬스케어 제품까지 폭넓게 선보인다.

이번 광화문 교보문고 팝업스토어에서는 무아스가 최근 선보인 인기 제품들을 한정 특가로 만나볼 수 있다. ▲두드림 케어 목·어깨 마사지기 ▲슈퍼 플라즈마 BLDC 헤어드라이기 프로 ▲ 에어롤 5 in 1 멀티 헤어 스타일러 ▲라이트셀 EMS 스킨케어 마사지기 ▲ 시그니처 폰트 블루투스 LED 시계 등 최신 히트 아이템이 주요 라인업으로 마련됐다.

이외에도 벽시계, 플립 탁상시계 등 다양한 디자인 인테리어 시계 라인업, 타이머, LED 스탠드 등의 데스크테리어 아이템, 자동 디스펜서, 덴탈·두피 케어 디바이스, 무드등, LED 조명 거울 등 40여 종 이상의 제품이 전시 및 판매되어, 소비자들이 직접 체험하며 구매할 수 있는 기회를 제공한다.

무아스는 현재 AK플라자 수원점(8월 28일까지)과 KT&G 상상마당 홍대점(9월 14일까지)에서 팝업스토어를 운영 중이며, 이어 9월에는 아크앤북 강동점과 현대백화점 천호점에서도 연이어 팝업스토어를 열 계획이다. 이를 통해 무아스 브랜드의 감성에 대한 고객과의 접점을 지속적으로 확장하며 브랜드 경험을 강화해 나가고 있다.

관계자는 “광화문 교보문고 팝업스토어는 직장인들이 많은 오피스 상권과 다양한 소비자들이 모이는 교보문고의 특성을 살려, 누구나 일상 속에서 즐겁게 체험할 수 있는 공간으로 준비했다”며, “최근 선보인 인기 제품들을 직접 경험하고, 무아스가 제안하는 스마트하고 감성적인 라이프스타일을 가까이에서 느껴보시길 바란다”고 전했다.