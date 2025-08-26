[헤럴드경제=최원혁 기자] 마산의 한 노래방에서 수프도 없는 생라면 사리를 1만5000원에 판매해 바가지 논란에 휩싸였다.

지난 25일 JTBC ‘사건반장’에는 생라면 사리를 터무니없이 비싼 가격에 구매했다는 제보자 A씨의 사연이 전해졌다.

A씨는 최근 경남 마산의 한 노래방 메뉴판에서 1만5000원에 판매하는 ‘라면 튀김’을 발견했다. 특이한 안주 메뉴라고 생각하고 주문했지만 정작 나온 음식은 수프조차 뿌려지지 않은 생라면 사리였다.

노래방 직원에게 가격이 맞는지 물었으나 직원은 아무렇지도 않게 “라면 튀김이 맞다”고 주장했다.

A씨는 “분란을 일으키기 싫어서 그냥 넘어갔는데 생각할수록 너무 심한 바가지요금 같다는 생각이 든다”고 밝혔다. 그러면서 “전자레인지에 돌린 생라면 그 자체였다”며 “라면 위에 수프나 다른 소스 첨가도 없이 라면만 있었다”고 분통을 터뜨렸다.

메뉴판을 보면 다른 메뉴 역시 비슷한 수준이었다. ▷마른안주 2만원 ▷황도 1만5000원 ▷계란후라이 1만5000원 ▷계란말이 2만원 등이었다.

생라면 사리는 온라인에서 개당 300원~500원 정도에 구입할 수 있다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘라면 스프는 따로 시켜야 하나’, ‘손님을 호구로 보네’, ‘계란후라이가 1만5000원이라는 것도 놀랍다’, ‘저기에 물 넣고 수프 넣고 끓이면 3만원 받나’ 등 다양한 반응을 보였다.

앞서 부산의 한 관광지에서도 어묵 한 꼬치를 3000원에 판매해 ‘바가지 논란’이 있었다.

한 유튜버가 부산 기장군 해동용궁사 인근서 어묵을 먹기 위해 한 노점을 찾았다. 해당 노점의 상인은 매운 어묵은 얼마냐는 질문에 “3000원이요”라고 대답했고 유튜버가 “몇 개에 3000원이냐”고 재차 묻자 “한 개에 3000원”이라고 답했다. 그는 다른 노점을 찾아 매운 어묵 한 개를 구매했지만 이곳 역시 어묵 한 개에 3000원에 판매하고 있었다.

영상을 접한 누리꾼들 사이에서는 아무리 관광지라도 어묵 한 개에 3000원은 너무 비싸다는 반응이 이어졌고 이는 즉시 ‘바가지 논란’으로 번졌다. 일부 시민들이 가격 담합을 의심하며 민원까지 제기했지만 관할 지자체는 “음식 판매 가격은 가게 자율이며 강제할 수 없는 부분”이라는 답변을 내놓은 것으로 전해졌다.