추가 구입에 50조…대미 투자액 총 70조원 20조 규모 예비엔진·정비서비스 도입 MOU

“선제적인 대규모 항공기 투자를 통해 미래 성장동력을 확보하고, 대한민국과 미국 양국간의 상호호혜적 협력에도 기여해 나가겠습니다.”

대한항공이 창립 이래 최대 규모의 항공기 단일 계약 등을 포함해 약 70조원 규모의 대미 투자에 나선다.

25일(현지시간) 대한항공은 워싱턴 D.C. 소재 윌러드 호텔에서 조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고 경영자, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 최고 경영자(CEO) 등 각사 관계자들이 참석한 가운데 보잉 항공기 103대 구매를 위한 양해각서(MOU)와 예비엔진 19대 도입 및 엔진정비서비스 도입 MOU를 각각 체결했다.

MOU에 따라 362억 달러(약 50조원) 상당의 미국 보잉 차세대 고효율 항공기 103대를 추가 도입하고, GE에어로스페이스사와 6억9000만달러(약 1조원) 가량의 항공기 예비 엔진 구매 및 130억달러(약 18조2000억원) 규모의 엔진 정비 서비스 계약도 추진한다.

단일 계약 기준 사상 최대 규모의 이번 보잉 신규 항공기 도입은 아시아나항공과의 통합 이후 성장에 대비한 선제적 투자의 일환으로 꼽힌다. 특히 코로나 펜데믹 이후 항공기 인도가 지연되면서 주요 항공사들이 항공기 주문시점을 당기는 추세를 감안해 2030년대 중후반까지의 선제적 항공기 투자 전략을 수립한 것으로 풀이된다. 앞서 대한항공은 2015년 보잉과 에어버스의 중소형기인 B737, A321 기종을 각각 50대씩 계약하기로 발표한 바 있다.

보잉 항공기 신규 구매 대상은 777-9 항공기 20대, 787-10 항공기 25대, 737-10 항공기 50대, 777-8F화물기 8대다. 이들 항공기는 2030년 말까지 순차 도입될 예정이다.

이에 따라 대한항공의 핵심 기단은 장기적으로 보잉사의 777, 787, 737 및 에어버스사의 A350, A321-neo 등 5가지 고효율 기단으로 재편될 예정이다.

또 이번 계약으로 대한항공은 ▷안정적인 공급 증대 ▷기단 단순화를 통한 규모의 경제 ▷고효율 신기재 도입을 통한 연료효율성 제고 및 탄소배출량 저감 ▷고객 만족 극대화 등 다양한 효과를 꾀할 수 있게 됐다.

아울러 대한항공은 GE 에어로스페이와 CFM로부터 각각 항공기 11대분과 8대분의 예비 엔진을 구매한다. 이와 함께 GE에어로스페이스로부터 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스도 받게 된다. 안정적인 항공기 운영 및 안전을 위한 과감한 투자의 일환이다.

대한항공의 이번 보잉 항공기 도입은 미국과의 항공산업 협력을 한층 더 강화하기 위한 전략적 선택으로도 꼽힌다. 대한항공은 보잉 이외에도 프랫 앤 휘트니, GE, 해밀턴 선드스트랜드, 허니웰 등 미국 소재 항공산업 관련 주요 기업들과 다양한 형태로 협력 중이다.

대한항공은 이미 1971년 4월 최초의 미국행 화물 정기노선(서울~도쿄~로스앤젤레스)을 개설했고, 1972년 4월에는 양국 최초의 여객노선(서울~도쿄~호놀룰루~로스앤젤레스)을 개설하며 인적·물적 교류 확대를 주도해왔다. 이런 기조는 지금까지 이어져, 대한항공은 미국 델타항공과 태평양노선 조인트벤처를 통해 양국간 소비자 편의 증대에 크게 기여하고 있다는 평가다.

대한항공 관계자는 “대한민국의 대표 국적항공사로서 본연의 여객 및 화물운송을 통해 한국과 미국을 긴밀히 연결하는 날개로서의 역할을 다하겠다”며 “지속적인 대미 투자를 통해 한·미 양국간의 우호적 관계를 한층 더 증진시키는데 기여해 나갈 계획”이라고 말했다. 김성우 기자