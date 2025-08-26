4년간 260억弗 대미투자, 50억弗 증액 현지 밸류체인 완성·車 생산능력 확대 “24.3조원 국내 투자도 차질없이 진행”

현대자동차그룹이 올해부터 4년 동안 미국에 260억달러(약 36조원) 규모의 전략 투자에 나선다고 26일 밝혔다. 3월 발표(210억달러) 때보다 50억달러(약 7조원) 더 증가한 규모다.

이번 전략적 투자는 미국 현지에 연 3만대 규모의 신규 로봇 공장을 설립하고, 철강-부품-완성차로 이어지는 현지 밸류체인 완성, 지난해 70만대였던 미국 내 현대차·기아의 완성차 생산능력을 대폭 확대시키는 내용 등이 주요 골자로 꼽힌다.

현대차그룹에 따르면 이번 미국 투자의 핵심은 제철·자동차·로봇 등 미래산업 분야로 요약된다. 현대차그룹 관계자는 “이번 투자를 통해 미국 정부의 정책에 대응하는 한편 다양한 분야에서 사업기회를 확대해 모빌리티를 비롯한 미래 사업 경쟁력을 강화한다는 전략”이라며 “동시에 한국과 미국의 경제 협력이 더 확대되고, 양국의 경제 활성화를 도모한다”고 밝혔다.

우선 현대차그룹은 미국 루이지애나 주에 연산 270만톤 규모의 전기로 제철소를 건설한다. 저탄소 고품질의 강판을 생산해 자동차 등 미국 핵심 전략산업에 공급할 예정이다.

자동차 생산능력도 확대한다. 지난해 70만대 규모였던 미국 현지 완성차 생산능력을 큰 폭으로 확대하고 전기차(EV)·하이브리드(HEV)·내연기관 차량 등 다양한 차종 라인업을 선보여미국 소비자의 니즈에 더 신속하게 적극적으로 대응해 나간다는 계획이다.

현대차그룹은 미국 내 자동차기업들과의 전기차 초고속 충전 서비스 연합체인 아이오나(IONNA)를 통해 충전소 설치도 확대해 나갈 계획인 것으로 전해졌다.

앞서 3월 당시 현대차그룹이 발표했던 미국 생산량은 연간 120만대 수준이었다. 우선 미국의 신규 공장인 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 증설을 통해 생산능력을 30만대에서 총 50만대로 확대하고, 앨라배마·조지아공장 등 기존 공장도 고품질의 신차를 지속 생산할 수 있도록 생산설비의 현대화·효율화 등 보완 투자에 나선다.

부품 및 물류 그룹사들도 설비를 증설해 부품 현지화율을 높이고 배터리팩 등 전기차 핵심부품의 현지 조달을 추진하는 등 완성차-부품사 간 공급망도 강화한다.

연 3만대 규모의 로봇 공장도 미국 현지에 신설한다. 참여 기업 및 지분율 등 구체적인 부분은 현재 미정이지만, 보스턴 다이나믹스의 주력 로봇 제품인 아틀라스와 스팟 등이 생산될 것으로 관측된다.

현대차그룹 측은 “루이지아나 제철소가 완공되면 현대차그룹은 미국내에서 철강-부품-완성차로 이어지는 밸류 체인을 구축하게 돼 경쟁력을 높일 수 있을 것”이라면서 “신규 로봇 공장을 미국 내 로봇 생산의 허브로 자리매김시킴으로서 향후 확대될 로봇 생태계의 중심 역할이 될 것”이라고 말했다.

또 현대차그룹은 로봇을 비롯해 자율주행, AI(인공지능), SDV(소프트웨어중심차량) 등 미래 신기술과 관련된 미국 유수의 기업과 협력을 확대하고, 보스턴다이나믹스와 모셔널 등 현대차그룹 미국 현지 법인의 사업화에도 속도를 낸다.

현대차그룹은 3월 발표에서 미래산업·에너지 부문에서 63억달러(약 8조7500억원)의 투자 계획을 공개한 바 있는데, 이번 투자 증액을 통해 다른 미래 사업 분야의 투자도 증가할 것으로 관측된다.

현대건설이 미국 홀텍 인터내셔널과 손잡고 미시건주에서 착공을 앞두고 있는 SMR(소형 원전 모듈)의 역할도 주목된다. 현대엔지니어링은 지난해 미국 텍사스주 태양광발전소 사업권을 인수하고, 2027년 상반기 상업운전을 위한 준비에 박차를 가하고 있다.

아울러 현대차그룹은 국내 완성차 시장의 선진화를 위한 대규모 투자를 차질 없이 집행하고 있다고 밝혔다. 현대차그룹은 ‘모빌리티 혁신 허브 한국’ 비전을 중심으로 미래 경쟁력을 강화하기 위해 올해 사상 최대 규모인 24조3000억원의 국내 투자에 나섰다. 지난해 20조4000억원 대비 19% 이상 늘어난 금액이다.

세부적으로는 ▷연구개발(R&D)투자 11조5000억원 ▷경상투자 12조원 ▷전략투자 8000억원을 각각 집행한다.

대표적으로 EV 전용공장이 주목된다. 현대차그룹은 대규모 투자를 통해 올해 하반기 기아 화성 EVO(이보) 플랜트를 완공하고 고객 맞춤형 PBV 전기차를 본격적으로 생산할 예정이다. 오는 2026년 상반기 가동을 목표로 건설 중인 현대차 울산 EV 전용공장에서는 초대형 SUV(스포츠유틸리티차량) 전기차 모델을 시작으로 다양한 차종을 양산한다.

김성우 기자