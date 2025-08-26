- 민간아파트 분양가 전년 동월 대비 5.11% 상승, 공사비지수도 10년 연속 올라

- 원종역 더블 역세권 수혜 기대되는 ‘원종역 해모로 아스트라’ 수요자 관심 집중

민간 아파트 분양가격이 하늘 높은 줄 모르고 상승하고 있어서 수요자들의 내 집 마련 고민이 깊어지고 있다. 또한 분양가 상승세가 지속되면서 수요자들은 새로 분양하는 단지보다 기존 분양 아파트를 더 선호하는 모습도 나타나고 있다.

주택도시보증공사(HUG)가 지난 18일 발표한 ‘민간아파트 분양가격 동향’에 따르면 7월 말 기준 전국 민간아파트의 최근 1년간 ㎡당 평균 분양가격은 592만7,000원으로 조사됐다. 이는 전년 동월 568만1,000원 대비 5.11% 상승한 금액이다.

분양가 상승세는 앞으로 더 지속될 가능성이 크다. 한국건설기술연구원 자료에 따르면 건설공사비지수(건설공사에 투입되는 재료, 노무, 장비 등 직접 공사비의 가격 변동을 측정하는 지수)는 올해 6월 기준 131.07로 2015년 이후 10년 연속 이어지며 분양가 고공행진에 직접적인 영향을 미치고 있다.

한 부동산 전문가는 “지금의 분양가 상승세가 꺾이지 않을 것으로 예상돼 오히려 기존에 분양한 단지로 수요자들의 시선이 이동하고 있다”며 “수요가 꾸준한 역세권 단지나 대출 규제의 영향을 덜 받는 중소형 아파트의 경우 지속적인 인기가 예상된다”고 말했다.

경기도 부천시 원종동 일원에 들어서는 ‘원종역 해모로 아스트라’로 수요자들의 관심이 집중되는 이유도 이와 같다. 단지는 지하 2층~지상 14층, 3개동, 전용면적 49~69㎡ 총 168가구로 구성되며 서해선 원종역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지여서 서울 등 인접 도시로 편리한 출퇴근이 가능하다.

원종역은 오는 2031년 개통을 목표로 추진 중인 대장홍대선이 지나면서 환승역이 될 예정이기 때문에 더블 역세권 수혜를 기대할 수 있다. 또한 서울지하철 7호선 환승역인 부천종합운동장역까지는 1정거장에 불과해 편리한 교통을 자랑한다. 부천종합운동장역은 2030년 개통 예정인 GTX-B 노선이 지날 예정이기도 하다.

단지 주변으로는 부천 제일시장, 오정구청, 주민센터, 우리병원 등 원도심의 생활편의시설은 물론이고 오정대공원, 어린이공원 등 쾌적한 자연환경을 갖췄다. 원일초, 대명초, 덕산중, 원종고 등의 학교들이 단지 반경 1km 내에 위치해 도보 통학이 가능하다.

게다가 소규모재건축사업, 가로주택정비사업, 재건축사업 등이 다수 진행 중이어서 향후 신주거단지 조성이 기대된다. 부천시 자료에 따르면 오정구 내에 진행 중인 주거환경정비사업은 총 76개이며 그중에서 ‘원종역 해모로 아스트라’가 위치한 원종동에서 진행 중인 사업은 총 39개(약 51.3%)에 달할 정도로 비중이 높다.

3기 신도시로 추진 중인 대장신도시 개발의 수혜도 기대된다. 경기도에 따르면 지난 23년 4월 SK그룹은 2027년까지 1조 원 이상을 투자해 부천대장 공공주택지구 도시첨단산업단지 내 산업시설용지에 부지면적 약 13만7천㎡(4만1천평), 건축 연면적 약 40만㎡(12만800평) 규모의 친환경 관련 연구를 위한 거점시설 SK그린테크노캠퍼스(가칭)를 건립하기로 했다.

연구시설, 업무시설, 지원시설 등이 들어서며 SK이노베이션(환경·에너지·재활용기술)을 비롯해 SK에너지(미래에너지)·SK지오센트릭(친환경소재·재활용기술)·SK온(배터리)·SKC(배터리·반도체소재)·SK머티리얼즈(배터리·반도체소재)·SK E&S(재생에너지, 청정수소) 등 친환경 기술개발 관련 7개 기업이 입주할 예정이다.

지난 1월에는 대장신도시에 세계 3위 공작기계 기업인 ㈜DN솔루션즈의 첨단기술연구소를 유치했다. DN솔루션즈는 선반 및 머시닝 센터 제조 분야에서 세계적인 기술력을 보유한 국내 1위·세계 3위 공작기계 제조 전문기업이다. 부천대장 제1 도시첨단산업단지 내 1만 4천334㎡(4천여 평) 부지에 2,400억 원을 투자해 DN솔루션즈의 연구개발(R&D)센터를 건립한다는 계획이다.

‘원종역 해모로 아스트라’ 분양 관계자는 “분양가 상승이 끊임없이 이어지며 원종역 해모로 아스트라에 대한 문의가 늘고 있다”며 “단지 인근에 위치한 원종역이 더블 역세권이 될 예정인 데다가 대규모로 개발되는 대장신도시 배후 수요지로 주목받는 모습”이라고 말했다.

한편, ‘원종역 해모로 아스트라’의 분양 홍보관은 경기도 부천시 오정구 원종로에 위치한다.