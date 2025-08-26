공항, 백화점, 박람회장에서 만나는 까치 호랑이 등 민화 굿즈

[헤럴드경제(강진)=김경민기자]강진군 청자촌에 있는 한국민화뮤지엄(관장 오슬기)의 공식 아트숍 율아트가 지역을 넘어 전국으로 보폭을 넓히고 있다. 최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 흥행으로 촉발된 K-문화 열풍과 더불어 민화에 관한 관심이 증가하면서 까치호랑이 배지, 키링, 모자, 냉장고자석, 니트가방 등 율아트 제품을 찾는 수요가 크게 늘고 있는 것이다.

율아트는 한국민화뮤지엄과 본관인 조선민화박물관의 공식 아트숍으로, 박물관에서 소장 중인 5,000여 점의 조선시대 민화 원화를 활용해 굿즈, 교구재, 화방용품 등 현재까지 약 1,500여 종의 제품을 개발 및 판매하고 있다. 복과 소망으로 우리 민족의 삶을 장식했던 고유의 전통예술인 민화를 현대인의 일상에도 전달하기 위해서다.

율아트 화방용품 중 ‘율아트 민화물감’은 기존에 분채와 같은 전통안료를 아교와 녹여야 하는 약 1시간의 준비 과정을 짜기만 하면 사용할 수 있어 단 3초로 줄여준 혁신 제품으로 상온 보관이 가능하면서 기존 대비 1/5 가격으로 민화 그리기의 대중화를 이끌어 왔다.

굿즈의 경우 기존에 이미 입점한 다양한 박물관, 면세점, 한가람문구, 종로서적, 아트박스 등 내·외국인 유동 인구가 많은 주요 시설에는 이미 율아트 상품이 절찬리에 판매 중이다. 여기에 최근 까치호랑이 테마의 상품이 큰 인기를 얻으면서 새로운 박물관, 호텔, 주요 관광시설 뿐 아니라 대기업, 관공서 등에서 대량납품 문의가 꾸준히 이어지고 있다.

굿즈 개발 의뢰도 큰 폭으로 상승했다. 율아트가 그간 다양한 박물관 및 관공서 등에 맞춤형 굿즈 개발을 납품해 온 만큼 굿즈 개발 서비스 영역도 앞으로 크게 확대될 것으로 기대하고 있다.

온라인에서는 8월 마지막 주에 CJ온스타일 및 SK스토아 등 율아트가 입점해 있는 외부 플랫폼에서 율아트의 상품을 대상으로 한 기획전 등 대대적인 프로모션이 예정돼 있다.

오프라인에서는 9월 4일부터 7일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 ‘박물관·미술관 박람회’에서 조선민화박물관 부스를 통해 율아트의 베스트셀러 상품들을 만나볼 수 있다. 9월 5일부터 약 한 달 예정으로 최근 크게 인기를 얻고 있는 쇼핑공간인 NC이스트폴 구의점에서 기획전으로 율아트 제품을 선보일 예정이다.

율아트의 브랜드 인지도 확산은 자연스레 한국민화뮤지엄에 대한 관심으로 이어지고 있다. 올해 들어 율아트를 통해 먼저 민화를 접한 방문객들이 실제로 박물관을 찾는 사례가 증가하고 있다. 특히 8월에는 ‘강진군 누구나 반값여행’과 맞물려 방문객 수가 전년 대비 80% 이상 증가했다. 이는 강진군으로 관광객을 유입시키고, 체류시간을 늘려 지역경제 활성화 및 문화 관광의 중심으로 강진의 입지를 강화하는 데 이바지할 수 있을 것으로 전망된다.

한국민화뮤지엄은 굿즈 인기에 힘입어 향후 민화의 정체성을 담은 새로운 제품 개발을 지속하는 한편 그간의 노하우를 살려 타 박물관 및 관공서 굿즈 개발 서비스 영역을 더욱 확대할 예정이다.

한국민화뮤지엄 및 율아트에 관한 문의는 민화뮤지엄을 통해 가능하다.