- “가성비 끝판왕 CES 출장 패키지, 항공·호텔·픽업만 딱 담았다”

라스베가스 전문 여행사 에이치원투어는 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베가스에서 열리는 전자·IT 전시회 ‘CES 2026’ 기간 동안 사용 가능한 라스베가스 직항 항공권 140석과 라스베가스 주요 호텔 400여 객실을 선점 확보하고, 불필요한 요소를 덜어낸 ‘실속형 에어텔 패키지’를 출시했다고 26일 밝혔다.

에이치원투어 측에 따르면 이번 패키지는 ▲아시아나 항공, 에어프레미아, 아메리칸 항공 인천-라스베가스 직항 항공권 ▲전시장 인근 중심 20여 개 호텔 ▲공항-호텔 간 픽업 및 샌딩 서비스만을 포함해, 출장객과 전시 참관객에게 필요한 구성만을 담은 ‘가성비 특화 상품’이다.

특히, 에이치원투어 CES 에어텔 상품 고객을 위해 3억 원 한도 여행자보험 무료 가입 지원, 얼리버드 할인, 단체 할인 등 다양한 특전도 제공한다고 설명했다.

에이치원투어 관계자는 “CES 2026 참가를 계획하고 있다면, 당사의 신규 에어텔(항공+호텔) 패키지 상품을 주목할 필요가 있다.”며 “CES 기간에는 호텔 요금과 항공권 가격이 폭등하기도 한다. 에이치원투어는 사전 좌석 및 객실 확보를 통해 합리적인 선택지를 제시하고자 한다”고 밝혔다.

이어 “출장에 집중해야 하는 기업 고객을 위해, 과도한 관광 일정이나 불필요한 비용을 덜고 본질적인 서비스만 담은 ‘미니멀 패키지’를 기획했다”며, “지금이 항공권과 숙소를 동시에 확보할 수 있는 최적의 시점”이라고 강조했다.