[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 금융위원회 소속 이진수 부이사관을 27일 자로 금융창업정책관에 임용한다고 26일 밝혔다.

이번 인사는 남동우 금융창업정책관의 임기 만료 및 금융위원회 복귀에 따른 후임자 임용이다.

신임 이진수 금융창업정책관의 임기는 27일부터 내년 8월 26일까지 1년이다.

금융창업정책관은 금융중심지 기반시설 확충, 금융기술 혁신 지원 등 금융 관련 각종 업무와 창업·벤처 지원 정책을 총괄하는 3급 국장급 직위다. 시는 중앙부처와의 전략적 인사교류를 위해 해당 직위를 운영하고 있다.

또한 지난해부터 지방자치단체 최초로 4급 서기관을 금융위원회로 파견하는 등 금융 분야에서의 인적 교류를 활발히 추진해 왔다.

신임 이진수 금융창업정책관은 2002년 행정고시 제45회로 공직에 입문했으며 금융위원회 은행과장, 행정인사과장, 중소금융과장, 정책총괄과장 등 주요 보직을 역임했다.

박형준 부산시장은 “금융창업정책관은 우리시 금융과 창업 정책의 사령탑(컨트롤 타워) 역할을 하는 중책”이라며 “금융위원회에서 쌓은 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 부산의 금융산업 경쟁력 강화와 각종 금융 현안 과제 해결을 위해 적극적인 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 말했다.