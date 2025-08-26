26일~내달 15일까지 괌 가족 여행 위한 풍성 프로모션 성인 15%, 소아 30% 운임 할인

[헤럴드경제=김성우 기자] 진에어가 괌정부관광청과 협력해 괌 가족 여행객을 위한 항공, 호텔 제휴 등 특별한 혜택을 마련했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 8월 26일부터 9월 15일까지 진행되며, 인천 및 부산 김해공항에서 오후 시간대에 출발하는 항공편 대상으로 진행된다. 탑승 기간은 8월 27일부터 11월 30일까지며, 괌 탑승객은 개당 23kg의 수하물을 2개까지 무료로 위탁할 수 있다.

특히 이번 프로모션에서 진에어는 어린이 승객을 위한 더블 할인 혜택을 준비했다. 성인 가족과 함께 예약하는 소아의 경우 항공 운임에 한해 30% 할인이 적용되고, 성인에게는 15% 할인이 제공된다. 국제선 소아 운임은 만 2세에서 만 12세 미만의 승객 대상으로 진행되며, 첫 구간 탑승일 기준으로 나이가 계산된다.

또한, 진에어 탑승권을 제시하면 선호도가 높은 ‘웨스틴 리조트 괌’과 제휴해 3박 이상 숙박하는 가족 여행객에게 어린이 조식 무료, 오션뷰 객실 업그레이드, 얼리 체크인 등의 특별 혜택도 제공된다.

아울러 ‘좌석팩’, ‘라운지팩’ 등 부가서비스 할인과 더불어 기내식 전 메뉴 2천원 할인도 마련되었으며, 이번 행사 관련 사항은 진에어 홈페이지에 자세히 안내되어 있다.

진에어 관계자는 “어린이와 함께하는 가족 여행객을 위해 설렘 가득한 혜택을 준비했다”라며 “소중한 이들과 함께 오래도록 기억될 뜻깊은 추억 만들고 오시길 바란다”라고 전했다.