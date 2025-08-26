볼보그룹코리아–한국해비타트 협력 2001년부터 25년째 서비스 이어와 ‘볼보 뉴홈 프로젝트’ 4호 행사 통해 아동·청소년 이어 노인 주거 환경 개선 지원

[헤럴드경제=김성우 기자] 세계적인 굴착기 제조업체인 볼보그룹코리아(볼보건설기계코리아)가 한국해비타트와 협력 25주년을 맞아 ‘볼보 뉴홈 프로젝트(Volvo New Home Project)’ 4호 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

전날 서울 한남동 볼보그룹코리아 본사에서 열린 협약식에는 홍석철 볼보그룹코리아 대표이사와 이광회 한국해비타트 사무총장이 참석해 양사가 2001년부터 25년간 이어온 파트너십을 기념하고 주거환경 개선을 통한 지속가능한 사회공헌 활동의 의미를 확고히 했다.

볼보그룹코리아의 대표 CSR 프로그램인 ‘볼보 뉴홈 프로젝트’는 올해 4회차를 맞이하며 기존 지원하던 아동·청소년에서 지원 범위를 넓혀 노인 주거 취약 계층의 주거 환경 개선을 목표로한다. 이와 함께 대학생 봉사단 ‘볼보 뉴홈 빌더즈(Volvo New Home Builders)’를 운영하며 미래 세대가 직접 주거 복지 향상과 지속가능한 사회 만들기에 동참할 수 있도록 하고 있다.

올해는 양사의 협력 25주년을 기념해 ‘볼보 뉴홈 빌더즈(Volvo New Home Builders)’ 2기 대학생 봉사단 모집 범위를 기존 경남 지역에서 전국으로 확대했다. 이를 통해 청년들의 참여 기회를 넓히고 보다 넓은 지역사회를 위한 활동을 이어갈 예정이다.

‘볼보 뉴홈 빌더즈’ 2기는 오는 8월 28일(목)부터 9월 9일(화)까지 전국 단위로 모집을 진행하며 서류심사를 거쳐 내달 30일 결과를 발표한다. 이후 면접을 통해 선발된 30명의 단원들은 11월 발대식을 시작으로 약 4개월간 ▷자체 봉사활동 ▷한국해비타트 봉사활동 ▷재능기부 프로젝트 등을 수행하며 수료 시 수료증 볼보그룹코리아 창원공장 견학 우수활동자 표창 등의 기회를 얻게 된다.

볼보그룹코리아 홍석철 대표이사는 “한국해비타트와 함께한 25년은 단순한 협력을 넘어 더 안전하고 건강한 주거환경을 통해 지역사회와 미래세대의 내일을 만들어온 시간이었다”며 “‘볼보 뉴홈 프로젝트 4호’는 전국의 청년들과 함께 그 뜻을 더 크게 확장하는 새로운 출발점이 될 것”이라고 말했다.

한편 볼보그룹코리아와 한국해비타트는 지난 25년간 ‘희망의 집짓기’ ‘볼보 빌리지’ 등 다양한 주거환경 개선 프로젝트를 꾸준히 이어왔다. 현재까지 누적 후원금은 약 26억 원에 달하며 그동안 임직원과 가족 약 1000여명이 자발적으로 참여하여 수많은 가정이 안전하고 편안한 보금자리를 갖출 수 있었다. 볼보그룹코리아는 이번 25주년을 계기로 그 발걸음을 한층 더 넓혀갈 예정이다.