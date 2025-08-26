포마컴퍼니는 보안 메신저 ‘시큐릿(SECURET)’을 탑재한 ‘시큐릿 퀀텀 스마트 TV’를 국내 주요 온라인 쇼핑몰에서 판매하기 시작했다고 밝혔다. 회사 측은 렌탈 사업과 조달청 전자칠판 사업으로 영역을 넓히며 스마트홈 생태계 구축에 속도를 낼 계획이다.

‘시큐릿 퀀텀 스마트 TV’의 가장 큰 특징은 개인 정보 보호를 최우선으로 고려한 설계에 있다. 가입이나 본인 인증 절차가 일체없이 사용 가능하며, 데이터 저장 서버를 두지 않는 P2P(개인 대 개인) 통신 방식을 채택해 해킹 및 정보 유출의 위험을 원천적으로 차단했다.

이러한 보안 기술을 바탕으로 ‘시큐릿 퀀텀 스마트 TV’는 리모컨 하나로 혁신적인 소통 경험을 제공한다. 특히 주목할 점은 TV와 TV 간의 직접 영상 통화가 가능하다는 것이다. 이를 통해 사용자들은 대형 화면으로 생생하게 가족들과 소통하며 유대감을 높일 수 있다.

소비자들에게 가장 큰 호응을 얻고 있는 기능은 단연 ‘스마트 홈 케어’ 기능이다. 이 기능의 핵심은 TV가 꺼져 있는 상태에서도 전화가 오면 스스로 켜져 통화를 수신 대기 상태로 나타내는 혁신적인 편리함이다. 덕분에 휴대폰 사용이 익숙하지 않은 노년층이나 어린이도 손쉽게 영상통화를 통한 소통에 참여할 수 있으며, 외출 중에도 집에 있는 가족이나 반려동물을 실시간으로 확인 및 소통할 수 있어 사용자에게 큰 심리적 안정감을 제공한다.

최근 업데이트를 통해 이러한 편의성은 더욱 강화되었다. 넷플릭스나 유튜브 시청, 공중파 채널 시청 등 어떤 상황에서도 걸려오는 통화를 수락시 바로 영상통화가 가능하다.

‘시큐릿 퀀텀 스마트 TV’는 넷플릭스, 티빙, 유튜브 등 다양한 OTT 서비스와 공중파 채널 시청은 물론, 특정인치 이상 TV 구매시는 1년간 라이브 유료 영어회화를 무료로 제공하여 교육적인 가치까지 더했다. 또한, 추후 전 세계 10,000개 이상의 채널을 무료로 시청할 수 있는 앱 설치도 지원할 예정이다.

포마컴퍼니는 현재 네이버 스토어, 11번가, 쿠팡, G마켓, 옥션 등 주요 온라인 쇼핑몰에서의 성공적인 런칭을 발판 삼아 새로운 시장으로의 확장을 준비하고 있다. 또한 오프라인에서는 전국 2,300개 농협 하나로 매장에서 그 성능을 선보일 예정이라 한다.

앞으로 렌탈 사와의 협약을 통해 초기 구매 비용 부담을 극저렴하게 낮춰 소비자의 구매력을 높이고, 조달청 등록을 통해 학교나 관공서에 전자칠판으로 공급하는 등 B2B 시장 공략에도 박차를 가할 계획이다.

포마컴퍼니 대표이사 노성규는 “시큐릿 퀀텀 스마트 TV는 개인 정보 보호와 안전한 소통을 원하는 현대인의 요구에 부응하는 제품”이라며, “온라인 판매를 넘어 렌탈 및 조달 시장으로 사업을 다각화하여 모든 가정이 스마트하고 안전한 디지털 경험을 누릴 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.