법무부에서 개최한 「2025년 법무부 청렴 콘텐츠 공모전」에서 장관상(우수상)을 수상한 서울출입국·외국인청(이하 서울청) 직원 3명이 부상으로 수여받은 상금 전액을 암투병중인 다문화 가정에 기부해 훈훈한 감동을 주고 있다.

이 같은 사실은 법무부 출입국·외국인정책본부에서 운영하는 「칭찬합시다」 란을 통해 뒤늦게 알려진 후 본부와 산하 기관들의 입소문을 타면서 잔잔한 울림을 줬다.

미담의 주인공은 서울청 총무과에서 근무하는 조아혜 주무관과 난민과 정혜진 주무관, 이민특수 조사대 남홍찬 주무관 등이다.

이들 3명이 출연과 연출, 편집을 직접 맡은 이번 수상작은 <이해충돌방지법 시행 4년째, 모 공공기관에서 대거 적발사례 나와...> 라는 1분짜리 뉴스보도 형식의 영상이다.

이해충돌방지법 시행 4년째인 현재도 공직사회에 위반행위가 만연해있다는 뉴스보도를 통해 공직자의 경각심을 일깨우는 내용이다.

이들은 팀 결성 단계부터 상금을 타게 된다면 의미 있는 일에 쓰자고 말해왔는데, 수상하자마자 당초 생각대로 아버지의 암투병으로 생계에 어려움을 겪고 있는 한 이민배경 가정을 추천받아 소중한 상금을 전액 전달했다.

기부금을 전달받은 강모씨는 “생각지도 못했는데, 너무 고맙고 큰 힘이 됐다.”며 감사의 마음을 전했다.

「법무부 청렴 콘텐츠 공모전」은 법무부 주관으로 ‘청렴’에 대한 직원들의 다양하고 참신한 시각을 정책 추진 과정에 반영하고, 공직사회 내 청렴 문화를 확산하기 위해 해마다 실시한다.

올해는 법무부 각 실·국 본부에서 총 32개의 콘텐츠를 응모해, 이 중 4건이 최종 장관상 수상작으로 선정됐으며, 서울청의 영상 작품이 우수상을 수상했다.

한편, 서울청은 작년 11월 「자체 민원 혁신 방안」을 마련하여 시행 중으로 올해 4월 1분기 민원 만족도 조사 결과(92% 만족, 5% 불만족)를 발표했다.

이어 2분기 평가 결과 (95%만족, 3% 불만족)에서 지난 분기 대비 만족도는 3% 상승하고 불만족도는 2% 하락하는 민원 개선 성과를 이뤄냈다.

서울청은 민원친절도, 업무절차 개선 등에 대한 지속적인 노력으로 올해 2분기 법무부 민원서비스 우수기관으로 선정되기도 했다.