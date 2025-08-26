[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 대구시가족센터협회 및 소속 9개 가족센터와 다문화가정 및 결혼이주여성의 교육과 취업 지원을 위한 다자간 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약에는 대구시 동구·서구·남구·북구·중구·수성구·달서구·달성군·군위군 가족센터가 참여해 광역 차원의 네트워크를 구축하고 지원을 위한 협력체계를 마련했다.

전날 열린 협약식에는 영남이공대 이재용 총장, 권기홍 교학부총장, 대구시가족센터협회 고동량 협회장(대구서구가족센터장), 협회 소속 8명의 센터장(이은아 대구동구가족센터장, 권지영 대구남구가족센터장, 정은희 대구북구가족센터장, 임시아 대구중구가족센터장, 정순화 수성구가족센터장, 원준호 달서구가족센터장, 방승희 달성군가족센터장, 이상태 군위군가족센터장)등이 참석했다.

협약은 다문화가정과 결혼이주여성이 지역사회에서 안정적으로 정착하고 자립할 수 있도록 맞춤형 교육·진로지원 체계를 구축하는데 목적을 두고 있다.

특히 단순한 교육 차원을 넘어 직업역량 강화와 취업 연계, 나아가 창업 역량까지 함께 지원하는 실질적인 프로그램을 공동으로 운영할 계획이다.

협약의 주요 내용은 교육·진로지원 프로그램 개발 및 운영, 직업교육 및 체험활동 지원, 취업 연계 및 창업 지원, 한국어 및 기초학습 등 정착 지원, 대학 입학 시 장학금 지원, 기타 협력기관 발전 및 공동 관심사항 협력 등이다.

이를 통해 다문화가정과 결혼이주여성은 한국어 습득과 기초학습을 포함한 교육 지원을 받게 되며 대학과 센터가 함께 운영하는 진로 체험 활동, 직업 교육, 창업 역량 강화 과정 등에 참여할 수 있다.

이재용 영남이공대 총장은 “이번 협약은 지역 내 여러 가족센터와 대학이 힘을 모아 다문화 구성원들의 삶의 질을 높이고 지역사회와 함께 성장할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.