“조선·원자력 등 분야 11개 계약·MOU 성과” “실무회담·추가 조치 최선 다해 지원하겠다”

[헤럴드경제=주소현·한상효 기자] 더불어민주당은 연달아 진행된 한일·한미정상회담이 마무리된 26일 “이번 회담의 성과를 구체적이고 지속적인 성과로 이어가겠다”며 “정부와 합심해서 통상·외교·안보의 불확실성을 줄이고 한미동맹을 더 굳건히 하겠다”고 밝혔다.

김병기 민주당 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민주권정부의 국익중심 실용외교를 응원한다. 대통령과 정부가 연일 국익을 위해 애쓰고 성과를 거양하고 있다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “먼저 한일 정상이 17년 만에 공동 발표문을 채택했다”며 “정상 간 셔틀외교와 함께 사회·경제·문화 등 각 분야에서 소통과 협력을 강화하기로 했다. 민주당도 든든히 뒷받침하겠다”고 했다.

이어 “오늘 새벽에는 한미 정상회담이 열렸다. 한미동맹 현대화, 경제통상 안정화, 새로운 협력 분야 개척을 폭넓게 논의했다”며 “양국 정상은 조선·에너지 분야 협력 의지를 재확인했고 북핵 문제 해결과 한반도 평화를 위한 아이디어에도 공감했다”고 말했다.

이재명 대통령 순방에 동행한 기업들에 관해서도 “양국 기업들이 조선·원자력·항공·LNG(액화천연가스)·핵심 광물 등의 분야에서 총 11개 계약과 MOU(양해각서)를 체결한 것도 큰 성과”라며 “앞으로 실무회담과 추가 조치가 이어질 것이다. 민주당은 차분히 살피고 최선을 다해 지원하겠다”고 덧붙였다.

김 원내대표는 “방송정상화 3법·노란봉투법·2차 상법 개정안 등 여러 민생개혁법안이 국회를 통과했다”며 8월 임시국회에서 입법 성과로 지목했다. 김 원내대표는 “모두 만족할 수 있으면 좋겠지만 현실은 그렇지 않다. 그렇다고 멈춰 선다면 아무것도 이룰 순 없을 것”이라고 설명했다.

아울러 김 원내대표는 “법과 제도 시행 과정에서 고쳐야 할 부분은 고치고 부족한 부분 채워나가겠다”며 “배임죄 등 경제형벌합리화도 같은 맥락”이라고 예시로 들었다.

9월 국회에서는 “정부조직법 (개편), ‘공공기관 알박기 근절법’ 등 이재명 정부의 완전한 출범을 뒷받침하겠다”고 강조했다. 김 원내대표는 “9월 국회에서 검찰개혁, 가짜정보 근절 등 개혁과제에 집중하겠다”며 “물가안정 등 민생을 단단히 챙기겠다”고 했다.