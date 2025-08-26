[헤럴드경제(군위)=김병진 기자]대학새마을동아리 회원 50여명이 지난 23일부터 24일까지 이틀간 군위읍과 의흥면 일대에서 농촌 봉사활동을 실시했다.

이번 봉사활동은 농촌 일손 돕기와 환경정화에 기여하기 위해 진행됐으며 참여한 대학생들은 대추 수확 작업, 열무김치 담그기, 폐농약통 분류수거 작업 등을 함께하며 구슬땀을 흘렸다.

특히 학생들이 의흥면 새마을부녀회와 함께 담근 열무김치는 각 경로당에 전달돼 따뜻한 나눔의 의미를 더했다.

더불어 봉사활동 기간 중에는 김진열 군위군수가‘작은 도시 큰 변화’를 주제로 특강을 진행했다.

김진열 군위군수는 군부대 유치 등 군위군이 추진해온 주요 정책을 소개하며 “군위는 작지만 강한 도시로 거듭나고 있다”며 “미래 주역인 청년들이 지역과 함께 성장해 나가기를 기대한다”고 말했다.

군위군 관계자는“대학새마을동아리의 땀과 열정이 지역 농가와 마을에 큰 힘이 됐다”며“앞으로도 청년세대와 함께하는 봉사활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.