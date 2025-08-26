삽화 형식 플래카드 제작‧보급…시각적 효과↑ 중대재해 발생상황 카카오톡 신속 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 내 도로공사 현장에 ‘중대재해 알림e‘ 플래카드를 부착해 안전사고를 사전에 방지하고 있다고 밝혔다.

구는 지난 5월부터 도로공사 현장에 삽화 형식의 ‘중대재해 알림e’ 플래카드를 제작‧보급하고 있다.

삽화는 고용노동부 누리집에 등록된 423건의 사고유형 중 발생빈도가 높은 6개 유형으로 제작됐다.

이는 재해정보를 시각적으로 전달해 작업자의 안전 의식을 높이고 있다. 삽입된 삽화 유형은 차량‧굴삭기 부딪힘, 관로 매설 작업 중의 토사붕괴 등이다.

이 밖에도 구는 현장 근로자에게 중대재해 발생상황을 카카오톡으로 신속히 공유해 대응력을 강화하고 있다.

전국에서 발생한 재해에 대한 발생 일자, 장소, 원인, 결과, 예방대책까지 전달해 유사 사고를 예방하고 있다. 지난 6월부터 서비스를 시행해 현재까지 총 11번의 메시지를 발송했다.

중대재해 발생상황은 고용노동부 누리집 ‘중대재해알림e’의 정보를 활용, 신속한 전파를 위해 앞서 통합메시징시스템을 활용한 발송체계를 구축했다.

오언석 도봉구청장은 “중대재해는 사회적으로도 개인과 가족에게도 큰 비극”이라며 “일회성 안전교육이 아닌 지속적인 현장 중심의 안전관리와 신속한 정보공유로 사고를 예방해 나가겠다”고 말했다.