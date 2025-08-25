[헤럴드경제=민성기 기자] 기상청은 25일 오후 10시를 기해 양주·포천·동두천에 호우주의보를 발효했다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다. 우산을 써도 제대로 비를 피하기 어려운 정도다. 하천 범람 등 사고에 관한 주의가 필요하다.

파주·김포·연천에는 호우주의보가 발효된 상태다.