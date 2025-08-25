[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 영화 ‘어쩔수가없다’(감독 박찬욱) 공식석상에서 손예진의 아역 배우에 대한 농담이 인성 논란으로 번지자, 해당 아역 배우의 모친이 직접 나서 이를 해명했다.

‘어쩔수가 없다’에서 이병헌·손예진의 딸로 출연한 아역 배우 최소율의 어머니는 지난 24일 SNS를 통해 팬들의 해당 이슈 관련 질문에 “저도 당황스러운 부분”이라며 “(이병헌이) 장난스럽게 얘기했던 재미있는 에피소드였는데 저희 역시 억울한 부분도 있다”라고 답했다.

그러면서도 “나중에 스토리를 풀 수 있는 기회가 있겠지요. 팩트는 (손예진 씨는) 다정했다는 거에요”라고 강조했다.

특히 손예진이 구하기 힘든 장난감을 최소율을 위해 준비해 선물한 미담이 공개하기도. 최소율의 어머니는 “산타도 못 구하는 오로라핑. 손예진 배우님이 선물로 구해주심. 감사해요. 최고의 크리스마스 선물이구나”라며 손예진에게 고마움을 전했다.

이 외에도 “손배우님께 번호 따인 설 푼다”라고 전하는가 하면, 손예진의 인스타그램에 “보고 싶습니다”, “파이팅” 등 응원의 글을 꾸준히 남겨온 것으로 알려졌다.

앞서 손예진은 지난 19일 열린 영화 ‘어쩔수가없다’ 제작보고회에서 엄마가 된 후 스크린 연기에 복귀한 소감을 밝힌 바 있다. 그는 ‘어쩔수가없다’의 미리 캐릭터가 자신이 실제 엄마가 된 후 처음으로 연기한 엄마 캐릭터라고 소개하며 “실제 엄마가 되어보니, 캐릭터 표현에 큰 도움이 됐다”고 털어놨다.

이를 듣고 있던 이병헌이 장난스러운 표정과 함께 고개를 갸우뚱하며 “내가 촬영장에서 본 모습과는 다른데...”라고 받아쳐 눈길을 끌었다. 또 “딸로 나오는 아역 배우가 질문을 많이 해서 난 계속 대답해주다가 정신을 못 차린 채 슛을 들어가곤 했다. 그런데 손예진 배우는 한 번도 대답을 안 하더라. 그래서 내가 ‘대답 좀 해줘’라고 했더니 ‘선배님이 그건 맡아서 해주세요’라고 하더라. 그런데 지금 이 이야기를 들으니까 ‘그때 마음은 그랬구나. 그때 속으론 아꼈구나 싶다’”는 너스레를 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 대해 손예진은 “(아역배우가)호기심이 많아서 질문이 많았는데 감정적인 대사가 많았고, 감독님의 디테일한 디렉팅을 해내야 해서 집중해야 했다”고 솔직히 해명했다.

그러나 해당 발언 등을 발췌한 쇼츠 영상이 SNS, 유튜브 등을 통해 빠르게 확산됐고 이 과정에서 일부 누리꾼들의 부정적 댓글이 다수 이어지며 인성 논란까지 제기됐다. 이에 안타까움을 느낀 아역 배우의 모친이 직접 해명에 나선 것으로 해석된다.

한편 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 올해 베니스국제영화제 경쟁 부문 및 제30회 부산국제영화제 개막작에 초청됐다. 9월 24일 개봉한다.