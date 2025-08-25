[헤럴드경제=민성기 기자] 고(故) 배우 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 엄마까지 모욕하는 도 넘은 일명 패드립(패륜과 애드리브를 합친 신조어로, 자신의 부모나 조상을 비하하는 패륜적 언어행태) 악플에 직접 대응했다.

최준희는 지난 24일 자신의 SNS에 최진실과 관련된 악플을 박제한 후 영상을 올렸다.

악플에는 “엄마랑은 다른 방법으로 죽겠네. 거식증 환자의 끝은 뻔하지 뭐”라고 적혀있다.

이는 고 최진실과 최준희를 동시에 모욕하는 글이다.

이에 최준희는 “그럼 너는 계속 돼지로 살다가 심근경색, 뇌졸중, 고혈압, 당뇨병, 수면무호흡, 만성 신부전 으로 잘 가시게”라며 댓글로 응수했다. 최준희는 “그리고 거식증 아님”이라고 팩트를 정정했다.

이어 “이런 악플들 고소도 어렵다는 이상한 세상”이라고 비판했다.

최준희는 끝으로 “하도 욕 먹어서 무병장수 확정”이라며 유쾌하게 마무리 했다.

한 누리꾼이 “왜 고소가 어렵냐”며 함께 분노하자 그는 “일단 한국 법상 명예훼손이나 모욕죄가 성립되려면 ‘욕을 했다’거나 ‘허위사실을 퍼뜨렸다’는 게 딱 잡혀야 되는데 저런 ‘죽을 거다’ 같은 비아냥은 그냥 의견, 조롱 정도로 봐서 무혐의로 끝나는 경우가 대부분이다”라고 설명했다.

한편 최준희는 1990년대 최고 인기배우였던 고(故) 최진실의 딸이다. 최진실의 아들인 최환희는 가수로, 최준희는 인플루언서로 활동 중이다.

과거 루푸스병으로 인해 체중이 96kg까지 늘었으나 꾸준한 다이어트로 40kg대 몸무게를 자랑, 화제를 모았다. 또한 최근에는 TV조선 ‘미스트롯4’ 제작진에게서 섭외 연락을 받았다고 밝혀 이목을 집중시키기도 했다.