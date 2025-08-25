[헤럴드경제=민성기 기자] 나경원 국민의힘 의원은 이재명 대통령이 방미 직전 중국에 특사단을 파견한 것을 두고 “양다리 외교는 결국 미중 모두로부터 신뢰를 잃는 자충수”라고 비판했다.

나 의원은 25일 페이스북을 통해 “한미 통상 안보 협상에서 중요한 키는 기승전 대중국 관계”라며 “이재명 정권은 방미 직전에 시진핑 중국 국가주석에게 친서를 전달하기 위한 방중 특사단을 파견, 양다리를 걸쳐놨다”고 밝혔다.

나 의원은 “양다리 외교는 결국 미중 모두로부터 신뢰를 잃는 자충수다. 외교에서의 전략적 모호함은 미중 모두로부터 외면받게 될 뿐이라는 걸 모르는 걸까”라며 “일본에서 미국으로 향하며 ‘한반도 비핵화’라는 단어를 굳이 사용했다. 안 그래도 힘든 한미 간 협상을 눈앞에 두고, 굳이 북한과 중국의 심기를 이렇게까지 신경 쓰는 것은 명백한 자초위난이다. 국익보다 그들의 심기가 더 중요하냐”고 했다.

이 대통령이 전직 대통령들이 묵었던 백악관 공식 영빈관 ‘블레어하우스’가 아닌 호텔에서 머문다는 데 대해선 “같은 등급의 공식 실무 방문인 문재인 대통령, 실무방문이었던 노무현·이명박·박근혜 전 대통령, 국빈방문이었던 이명박·윤석열 전 대통령 모두 방문 형식을 불문하고 블레어하우스에서 묵도록 미국 측이 예우했던 전례와 극명 대비된다”고 말했다.

그는 “한·미 정상회담에 대해 도널드 트럼프 대통령의 SNS가 잠잠할 뿐만 아니라 백악관 브리핑에서도 눈에 띄지 않고, 미국 주류 언론들의 주목도도 낮다”며 “이번 방미에는 이례적으로 조현 외교부 장관이 한일정상회담 배석을 건너뛰고 미국으로 향했고 대통령실 비서실장·정책실장·국가안보실장까지 총출동한 것은 심상치 않은 기류가 작동하고 있음을 방증한다”고 했다.