26일 행안부 소속기관 직제 개정안 공포·시행

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰의 정치적 중립성과 독립성을 침해한다는 논란에 휩싸였던 행정안전부 경찰국이 3년 만에 공식적으로 폐지된다.

행안부는 경찰국 폐지를 위한 ‘행정안전부와 그 소속기관 직제 개정령’과 시행규칙 개정을 완료했다고 25일 밝혔다.

직제 개정령안은 지난 18일 국무회의에서 의결됐으며 오는 26일 공포·시행되면 경찰국 폐지 절차가 공식적으로 마무리된다.

경찰국은 설치 과정에서부터 경찰 내부의 반발에 부딪혔다. 운영 과정에서도 대국민 공감대 확보 부족 등 여러 미흡한 점이 노출돼 존속 필요성에 대한 논란이 제기됐다.

행안부는 경찰국 운영의 문제점과 조속한 폐지 필요성에 대한 국민 공감대가 충분히 형성됐다고 판단, 새 정부의 정부조직 개편안과 국정과제 확정 이전 상황에도 불구하고 신속히 폐지를 추진했다고 설명했다.

행안부는 경찰국 폐지 이후에도 자치경찰 지원 등 주요 업무는 경찰국 신설 이전 소관 부서로 이관해 차질 없이 수행할 예정이라고 덧붙였다.

윤호중 행안부 장관은 “국민께 드린 약속을 지키기 위해 취임 이후 속도감 있게 추진한 경찰국 폐지 작업을 매듭짓고 경찰 조직 정상화에 한 걸음 더 다가가게 됐다”고 말했다. 이어 “앞으로도 경찰의 독립성 보장과 민주적 통제 실질화를 위해 노력하고 경찰이 오직 시민의 안전과 행복을 위해 봉사하는 ‘국민의 경찰’로 거듭나도록 관련 지원을 다 하겠다”고 강조했다.

경찰국은 윤석열 정부 출범 이후 2022년 8월 행안부 산하에 신설한 조직으로, 행안부 장관이 총경 이상 고위직 인사 권한을 갖는 등 경찰의 독립성이 훼손될 수 있다는 우려가 제기돼 논란이 이어져 왔다.

이에 이재명 대통령은 대선 공약집에서 “경찰의 정치적 중립성 확보 및 민주적 통제를 위해 경찰국을 폐지하고, 경찰위원회를 실질화하겠다”고 밝힌 바 있다.