국정기획위, 토큰증권을 국정과제에 포함 부동산 쏠림 현상 해소 방안 중 하나 中企·스타트업 새 자금 조달 수단으로 확장 가능 토큰증권 법제화, 국회 벽 넘는지 주목

[헤럴드경제=신동윤 기자] 2년 넘게 표류했던 토큰증권이 이재명 정부 핵심 국정과제에 공식 포함됨으로써 법제화 추진력을 확보할 수 있을지 관심이 집중된다. 업계에선 토크증권 법제화가 원화 기반 스테이블코인, 가상자산 현물 상장지수펀드(ETF) 등 후속 디지털자산 관련 입법의 시금석이 될 것이란 평가도 나온다.

25일 금융투자업계에 따르면 토큰증권은 국정기획위원회는 ‘성장을 북돋는 금융혁신’이란 5대 국정목표 중 ‘디지털자산 생태계 구축’이란 23개 추진 국정과제에 토큰증권을 포함했다.

구체적으로 토큰증권은 ▷분산 원장 기반의 효율적 계좌 관리 ▷스마트 컨트랙트 활용이 가능한 토큰증권의 발행·유통 제도 도입을 명시해 건전한 디지털자산 생태계 조성을 목표로 하고 있다. 이와 함께 토큰증권은 새 정부의 12대 중점 전략과제 중 ‘코리아 프리미엄 실현으로 코스피 5000 시대 도약’에 중소기업·소상공인의 사업자금을 원활하게 조달할 수 있도록 돕는 토큰증권 제도화도 실행과제에 포함됐다.

토큰증권이 국정과제로 채택된 배경으론 이재명 정부가 우선 해결하겠다고 밝힌 자산의 부동산 쏠림 현상을 해소할 주요 방안으로 활용할 수 있다는 점이 꼽힌다. 빌딩 등 큰 자본을 요구하는 자산을 분할 투자할 수 있도록 함으로써 일반 대중의 자산시장 접근성을 획기적으로 확대할 수 있다는 것이다.

토큰증권이 중소기업·스타트업의 새로운 자금 조달 수단으로 확장될 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다. 대출이나 벤처캐피털(VC) 외 조달 경로가 제한적이던 기업들이 콘텐츠·데이터·브랜드 같은 무형자산을 활용해 디지털증권을 발행할 수 있다는 점 때문이다. 권대영 금융위원회 부위원장이 취임 후 첫 일정으로 ‘소상공인 토큰증권 자금조달 방안’을 논의한 것도 이와 같은 맥락이다.

증권업계 관계자는 “그동안 개별 의원 발의에 의존하던 토큰증권 입법이 이제 정부-여당-대통령실이 함께하는 체계적 입법 시스템 안에서 다뤄지게 된다는 의미”라고 짚었다.

지난 2년간 지지부진한 모습을 보였던 토큰증권 법제화도 국정과제 포함을 통해 실질적 동력이 제공될 전망이다.

토큰증권 법안은 국회 정무위원회 법안심사 제1소위에서 8월 본격적인 심사를 앞두고 있다. 민주당 강준현·민병덕·조승래 의원, 국민의힘 김상훈·김재섭 의원이 발의한 토큰증권 관련 법안 5건이 계류 중이다.

토큰증권 업계 관계자는 “민주당이 초당적 합의가 가능한 ‘여야 공통 민생법안’ 11개 과제에 토큰증권을 포함했다”면서 “여야 간의 정치적 갈등 속에서도 큰 이견이 없는 토큰증권 만은 8월 국회 정무위 법안심사 거쳐 빠르면 9월 본회의 통과를 기대한다”고 말했다.

토큰증권은 스테이블코인, 가상자산 현물 ETF와 함께 ‘디지털자산 3대장’으로 불리며 글로벌 디지털자산 시장을 주도하고 있다. 이 가운데 토큰증권은 한국이 가장 먼저 제도화할 수 있는 분야로 주목받고 있다. 실물자산에 연계돼 가치 기반이 투명하고, 자본시장법상 증권으로 인정받아 투자자 보호 장치가 이미 완비돼 있기 때문이다.

금융권에서는 제도화를 앞두고 전면적인 준비가 완료된 상태다. 하나증권은 토큰증권 전문기업 바이셀스탠다드와 토큰증권 사업 업무협약을 체결했고, 미래에셋증권, 신한투자증권, NH투자증권, KB증권 등이 각각 차별화된 토큰증권 전략을 추진 중이다.

은행권에서는 NH농협은행을 중심으로 7개 은행이 참여한 ‘STO 컨소시엄’이 구성됐다. NH농협은행은 스마트팜 기반 토큰증권 직접 발행을 준비 중이고, 우리은행은 삼성증권·SK증권과 플랫폼 개발을, 신한은행은 신한투자증권과의 발행·유통 지원 사업을 추진하고 있다.

신범준 한국핀테크산업혐회 토큰증권협의회 회장은 “토큰증권은 제도적 인프라가 완비된 상태로, 법안만 통과되면 즉시 시장이 열릴 수 있다”며 “토큰증권은 단순한 금융상품 도입을 넘어, 한국이 글로벌 디지털금융 경쟁에 본격 진입하는 출발점이 될 것”이라고 말했다.

글로벌 토큰증권 시장 선점 경쟁이 치열한 가운데, 주요국들이 이미 제도화를 완료하고 시장 확장에 나서고 있다는 것도 주목할 지점이다.

미국은 2017년부터 시장을 안정화하며 토큰증권 혁신을 주도하고 있다. 로빈후드와 크라켄 등 주요 플랫폼들이 주식과 ETF의 토큰화 서비스를 본격 출시하고 있다. 일본은 2020년 제도화로 2조원 시장을 구축했다. 작년 발행 총액이 2조원을 돌파했다. 홍콩과 싱가포르도 아시아 허브 경쟁에 본격적으로 나서면서 소매 투자자까지 대상을 확대하고 있다.

반면, 한국은 여전히 규제샌드박스를 통한 제한적 실증에 머물러 있어 수조 원 시장 기회를 놓치고 있다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 국내 토큰증권 시장이 2026년 119조원(GDP 대비 5%), 2028년 233조원(9.4%), 2030년 367조원(14.5%)으로 연평균 50% 성장할 것으로 전망했다.