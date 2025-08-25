[헤럴드경제=한지숙 기자] 주차 구역이 부족해 주차난이 빚어지는 한 아파트의 야외 주차장에서 돗자리를 펴 놓고 고추를 다듬고 있는 시민의 모습이 포착됐다.

25일 한 온라인 커뮤니티에는 이러한 아파트 주민의 모습이 담긴 사진이 올라 와 갑론을박이 벌어지고 있다.

게시글 작성자는 “주차난이 있는 대전의 아파트에서 주차 자리에서 고추를 다듬고, 줄줄이 차가 들어오는데도 다듬고 난 후 ‘자기 차를 댈 거’라고 버텼다”라고 상황을 설명했다.

이어 “관리소장까지 나왔는데도 중재가 안 되고, 이렇게 막무가내로 나오면 아무 방법이 없다”라면서 “개인 공터도 아니고, 얼마나 얼굴이 두꺼운지”라고 말 끝을 흐렸다.

공개된 사진을 보면 구축 아파트 야외 주차장으로 보이는 곳에서 한 주민이 주차면에 돗자리를 깔아 놓은 채 바닥에 앉아 붉은색 마른 고추를 정리하고 있다. 양 옆에는 차량들이 세워져 있었다.

이를 본 누리꾼들은 “사진 찍어 몇동 몇호라고 붙이고 엘리베이터에 붙혀 놔라”, “저럴꺼면 그냥 시골가서 살아라, 단독주택 가던지” 등 주민을 비난하는 입장과 “보도에 말리는 사람들도 있어서 저건 양호한 편”, “비교적 주차난이 적은 낮 시간대인데, 피해를 입혔다고 보기엔 좀 무리가 있지 않나. 점점 세상이 각박하게 느껴진다”, “너그러운 양보가 필요해보인다”, “이렇게 더운데 이 정도는 애교” 등 주민의 행동에 대해 그럴 수 있다는 입장이 엇갈렸다.