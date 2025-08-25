급류에 휩쓸린 듯…1㎞ 밖서 발견돼

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서울 강서구 염창동에서 맨홀 청소를 하다가 실종된 40대 남성이 심정지 상태로 발견됐다.

25일 강서소방서 등 관계당국에 따르면 이날 오전 8시57분쯤 염창동에서 맨홀 작업을 하던 작업자가 내부로 휩쓸렸다는 신고가 접수됐다.

이후 오전 9시42분께 작업자 40대 남성 A씨가 약 1㎞ 떨어진 가양빗물펌프장 인근에서 발견했다.

인원 59명, 장비 14대를 동원해 구조 작업을 벌인지 약 45분 만이다.

A씨는 발견 당시 심정지 상태였으며, 곧바로 인근 병원으로 이송됐다.

현장에선 5명의 작업자가 청소 작업을 하던 중이었던 것으로 확인됐다.

경찰과 소방은 이날 내린 비로 물이 불어나면서 급류에 A씨가 휩쓸렸을 가능성을 염두에 두고 다른 작업자 4명 등을 상대로 사고 경위를 조사 중이다.

올 들어 맨홀 작업 중 사망한 노동자는 지난달까지 6명으로 집계됐다. 지난해(1명)보다 급증했다. 특히 혹서기 맨홀 내 유해가스를 흡입해 의식을 잃는 질식사고가 잇따르면서 현장 감독과 보디캠·가스농도측정기 의무화 등 관련 대책이 절실히 요구되고 있다.