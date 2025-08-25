코스피가 25일 상승 출발했다. 지난주 열린 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언을 통해 미국의 기준 금리 인하 기대감이 높아진 영향으로 풀이된다. 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 오전 9시 10분 기준 전 거래일보다 27.17포인트 상승한 3195.90포인트를 나타내고 있다. 원·달러 환율은 1386.50원이다. 임세준 기자
[헤럴드경제=김유진 기자] 25일 코스피 지수가 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 비둘기파(통화 완화)적 발언에 힘입어 상승 출발한 뒤 장중 강세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면, 이날 11시10분 기준 지수는 3195.14로 전날 대비 26.41p(0.83%) 상승 출발한 뒤 장중 최고 3200선까지 터치하며 순항 중이다.

이날 유가증권 시장에서는 오전 11시10분 현재 개인과 외국인이 각각 586억원, 366억원을 순매도 하고 있다. 기관은 620억원 순매수 중이다.

이밖에 시가총액 상위종목 중에선 SK하이닉스(3.39%), KB금융(1.01%), LG에너지솔루션(2.45%), 셀트리온(0.46%), 등이 상승 중이다. 반면 HD현재중공업(-0.31%), 기아(-0.48%), 한화오션(-1.49%) 등은 하락하고 있다.

업종별로는 증권(3.05%), 기계·장비(1.48%), 오락·문화(1.42%), 금융(1.21%), 건설(1.08%) 등이 강세를 보였고, 운송장비·부품(-0.48%), 섬유의류(-0.14%) 등은 약세였다.

같은 시각 코스닥 지수는 797.28에 거래 중이다. 코스닥 시장에서는 개인이 1920억원을 순매도하고, 외국인과 기관이 각각 666억원, 452억원 순매수 중이다.


kacew@heraldcorp.com