[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구남부교육지원청은 지난 22일부터 23일까지 양일간 청도 일대 글램핑장과 네이처파크에서 조손·다문화·한부모 가정 14가족 47명을 대상으로 ‘행복UP 가족 유니버스 가족캠프’를 운영했다.

이번 캠프는 학생맞춤통합지원 사업의 하나로 가족 간 유대감을 높이고 학생들의 정서·사회성 발달을 돕기 위해 마련됐다.

첫째 날에는 글램핑장에서 바비큐 파티와 캠프파이어를 즐기며 가족만의 추억 만들기, 물놀이장에서 신나는 물총 싸움과 수영, 전문 마술사의 매직쇼 관람 및 체험, 가족 대항 협동 게임과 레크리에이션 등 다양한 프로그램을 진행했다.

둘째 날에는 100여 종의 동물을 보유한 청도 네이처파크를 방문해 다양한 동물 먹이 주기 체험, 가족 단위 자유 관람 등을 통해 자연과 교감하는 시간을 가졌다.

류호 대구남부교육지원청 교육장은 “이번 캠프가 학생들의 건강한 사회성 발달과 가족 간 소통을 활성화하는 계기가 됐다”며 “가족 중심 정서 지원 프로그램을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.