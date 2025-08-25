[헤럴드경제=서병기선임기자]‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’, ‘싱어게인’, ‘크라임씬’ 시리즈 등 화제의 예능 제작사 스튜디오 슬램이 신개념 세일즈 쇼 서바이벌 ‘셀미더쇼’의 참가자 공개 모집을 시작했다.

‘셀미더쇼’는 대한민국 최고의 판매왕을 가리는 세일즈 쇼 서바이벌로, 참가자들은 실전과 같은 커머스 상황에서 실제 매출 경쟁을 진행한다.

참가자들은 단순히 말만으로 상품을 판매하는 대결이 아닌, 상품 기획부터 연출, 스토리텔링, 퍼포먼스까지 지금껏 경험하지 못한 창의적이고 매력적인 세일즈 쇼를 선보이게 된다. 치열한 경쟁을 거쳐 대한민국 최고의 ‘셀링 크리에이터’가 탄생할 전망이다.

참가 자격에는 제한이 없다. 전·현직 쇼호스트, 연예인, 인플루언서, 유튜버, 영업왕, 생활 밀착형 판매 고수까지, 판매에 자신 있는 사람이라면 누구나 ‘셀미더쇼’에 도전할 수 있다.

스튜디오 슬램 ‘셀미더쇼’ 제작진은 “이제 판매는 거래나 기술을 넘어, 사람의 마음을 움직여 지갑을 열도록 만드는 종합 퍼포먼스”라며, “시청자들은 ‘셀미더쇼’를 통해 단순한 판매를 넘어서는 창의적인 형태의 ‘세일즈 쇼’를 목도하게 될 것”이라고 전했다.

‘셀미더쇼’는 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2‘, ‘크라임씬 제로‘, ‘싱어게인4’를 비롯해 올 하반기 공개 예정인 ’저스트 메이크업‘까지 대형 화제작을 연이어 선보이는 스튜디오 슬램의 2026년 첫 작품이다.

장르와 소재의 경계를 확장하며 서바이벌 예능을 연이어 선보여 온 SLL 레이블 스튜디오 슬램의 새로운 도전에 관심이 모이고 있다.

세일즈 쇼 서바이벌 ‘셀미더쇼’는 2026년 티빙 오리지널로 단독 공개 예정이다.