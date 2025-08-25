AI데이터센터 등 수요 대응

LS전선은 교류(AC)·직류(DC) 겸용 배전 케이블을 국내 최초로 출시했다고 25일 밝혔다.

최근 인공지능(AI) 데이터센터, 에너지저장장치(ESS), 태양광·풍력 설비 등 DC 기반 전력망 수요가 빠르게 증가하는 가운데 신제품은 AC와 DC를 하나의 케이블로 대응할 수 있는 범용성을 갖췄다.

절연재로는 고내열성 폴리프로필렌(PP)을 적용, 기존 가교 폴리에틸렌(XLPE)의 내열 한계(약 90도)를 넘어 110℃ 고온에서도 안정적인 운용이 가능하다. 이는 DC 기반 고전력 시스템에 최적화된 구조다. AI 데이터센터나 재생에너지 설비 등 고열·고전압 환경에서도 높은 내열성과 신뢰성을 제공한다.

국내에는 DC 배전용 케이블에 대한 기술 표준과 인증 체계가 마련되지 않은 상황이다. 신제품은 전환기 신재생 DC 전력 인프라에 대응할 수 있는 실용적인 대안으로 평가받고 있다.

LS전선 관계자는 “당초에는 친환경 제품으로 개발했지만, 고전력 환경에 대응하는 고내열 케이블로 새롭게 상용화하게 됐다”며 “IDC(인터넷데이터센터), 재생에너지, 화학·반도체 플랜트 등 다양한 전력망 분야로 공급을 확대하겠다”고 말했다. 한영대 기자