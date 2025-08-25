지진 발생위치.[기상청 제공]
[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]25일 오전 10시40분 28초께 경북 경주시 남남서쪽 11㎞ 지역에서 규모 2.2의 지진이 발생했다.

지진 발생 위치는 북위 35.76도, 동경 129.19도다.

지진 발생 깊이는 14㎞로 추정된다.

기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동이 느껴졌다”며 “지진피해는 없을 것으로 예상된다”고 말했다.


