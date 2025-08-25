젤렌스키 “외국군 주둔 중요…며칠 내 안전보장안 준비” 러 외무 “푸틴-젤렌스키 회담, 현재 계획 없어” 트럼프 “2주 내 결단”…제재·관세 카드로 러 압박 예고 러, 미사일 공세 지속…美 기업 공장도 피격

[헤럴드경제=정목희 기자] 24일(현지시간) 우크라이나를 방문한 마크 카니 캐나다 총리는 우크라이나 전후 안보를 강조하면서 캐나다의 파병 가능성을 배제하지 않았다.

카니 총리는 우크라이나 독립 기념일을 맞아 우크라이나 키이우를 깜짝 방문해 젤렌스키 대통령과 함께 연 기자회견에서 “우리는 ‘의지의 연합’ 참여국들, 우크라이나와 함께 육해공에서 안전 보장의 세부 사항을 위한 작업을 하고 있다”며 “나는 파병 가능성을 배제하지 않는다”고 말했다.

카니 총리는 “캐나다의 판단으로는 우크라이나군의 힘만이 유일한 안전 보장이라는 건 현실적이지 않다”며 “이는 강화돼야 한다”고 강조했다.

이에 젤렌스키 대통령도 “우리는 우크라이나에 캐나다군이 주둔하기를 기대한다”며 “외국군 주둔은 우리에게 중요하다”고 말했다.

캐나다가 참여하는 ‘의지의 연합’은 영국과 프랑스 주도로 안전보장군 배치를 비롯한 우크라이나 전후 안보 방안을 논의해 왔다. 영국, 프랑스 외에 에스토니아의 크리스텐 미크할 총리가 지난 22일 최대 1개 중대를 파견할 수 있다고 밝혔다.

한편 지난 18일 백악관에서 열린 미국·우크라이나·유럽 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 2주내 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령의 양자회담을 가시화했지만 러시아 측은 회담이 전혀 준비되지 않았다며 일축하고 나섰다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 지난 22일(현지시간) NBC 방송 ‘밋 더 프레스’ 인터뷰에서 러시아와 우크라이나 정상회담이 “현재로서는 전혀 준비되지 않았다”고 밝혔다. 이는 트럼프 대통령의 중재 구상에 제동이 걸린 것으로 풀이된다.

라브로프 장관은 “푸틴 대통령은 정상회담을 위한 의제가 마련되면 젤렌스키 대통령과 만날 준비가 돼 있다”면서도 “그러나 그 의제는 전혀 준비되지 않았다”고 강조했다. 이어 “젤렌스키가 모든 것에 ‘아니요’라고 말하고 있다”고 했다.

푸틴 대통령은 지난 15일 트럼프 대통령과 만남 이후에도 러시아는 우크라이나에 대한 미사일 공세를 멈추지 않고 있다. 최근에는 미국 기업 소유의 전자기기 공장이 피격당하는 사건도 발생했다. 이러한 공습과 러시아 외무장관의 발언은 트럼프의 평화 중재 능력에 대한 회의론을 키우고 있다고 CNBC는 전했다.

트럼프 대통령은 지난 22일 더딘 협상 진전에 불만을 드러내며 당분간 우크라이나 평화 협정을 위한 노력을 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.

트럼프 대통령은 워싱턴 백악관 집무실에서 “나는 전쟁과 관련한 어떤 것에 대해서도 전혀 기쁘지 않다”며 “다음 2주에 걸쳐 어떤 길을 갈 것인지를 발견하게 될 것”이라고 발혔다. 2주 내로 만족스러운 결과가 나오지 않을 경우엔 “우리가 무엇을 할지 결정할 것이다. 매우 중요한 결정이 될 것”이라며 “대규모 제재나 관세일 수도 있고, 둘 다일 수도 있다”고 전했다.

한편 JD 밴스 미국 부통령은 같은 날 NBC 인터뷰에서 “활기찬 외교가 결국 이 전쟁을 끝낼 것”이라며 낙관적인 전망을 내놨다. 그는 “우리는 결국 성공하든지, 아니면 벽에 부딪히든지 할 것”이라며 “만약 벽에 부딪히더라도 협상과 압박을 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다.