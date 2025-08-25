구속시 다른 국무위원·국민의힘 수사 탄력

[헤럴드경제=윤호 기자]12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀이 한덕수 전 국무총리에 대한 신병확보에 나섰다. 전직 국무총리에 대해 구속영장이 청구된 것은 헌정 사상 처음이다.

25일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 오후 한 전 총리에 대해 내란 우두머리 방조 및 위증, 허위공문서 작성, 공용서류손상, 대통령기록물관리 등에 관한 법률 위반, 허위공문서 행사 등 혐의로 구속영장을 청구했다.

앞서 검찰은 지난 2015년 이완구 전 총리를 수사했지만 불구속 기소했다. 한명숙 전 총리는 같은해 대법원이 징역형을 확정하면서 법정 구속됐지만, 그 전에 검찰이 구속영장을 청구한 적은 없어 불구속 상태로 재판을 받은 바 있다.

한 전 총리의 구속영장 청구서는 범죄 사실과 구속 수사 필요 사유 등을 포함해 54페이지 분량이다. 영장 청구 사유로는 범죄의 중대성과 증거인멸 및 도주의 우려, 재범의 위험성 등이 기재됐다. 허위 공문서 작성과 탄핵 심판에서 위증한 혐의 자체가 증거인멸이나 재범 우려와 연관돼 있다는 판단이다.

한 전 총리는 ‘제1의 국가기관’이자 국무회의 부의장인 국무총리로서 지난해 윤 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받는다. 헌법적 책무를 지키지 않았다고 해서 바로 직무 유기로 연결되는 것은 아니지만, 특검팀은 단순한 부작위를 넘어 적극적인 행위까지 있었다고 판단하고 방조 혐의를 적용했다.

특히 헌법상 명시적인 규정이 없더라도 국무총리는 대통령의 독주를 막을 의무가 있다고 보고 있다. 대통령이 불법 비상계엄을 선택한 것에 대해 국회의 동의를 거쳐 임명된 국무총리가 이를 견제할 의무가 있다는 것이다.

박지영 특검보는 전날 브리핑에서 “국무총리는 행정부 내 대통령이 임명하는 유일한 공무원으로 헌법 수호 책무를 보좌하는 제1의 국가기관”이라며 “대통령의 자의적 권한 행사를 사전에 견제·통제할 수 있는 헌법상 장치인 국무회의 부의장이기도 하다”고 설명했다.

특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 이전 국무회의 소집을 건의한 것도 계엄을 막으려는 목적이 아닌, 절차상 합법적인 외관을 갖추기 위한 차원이었다고 구속영장에 기재했다. 그러면서 한 전 총리가 국무회의 개의에 필요한 국무위원 정족수 11명을 채우는 데 급급했을 뿐, 정상적인 ‘국무위원 심의’가 이뤄지도록 하는 데는 소홀했다는 점 등을 근거로 들었다.

한 전 총리는 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 선포문을 작성하고 폐기한 혐의도 받는다. 계엄 이후인 지난해 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 ‘사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다’며 폐기를 지시했다는 게 의혹의 골자다.

‘계엄 선포문을 인지하지 못했다’는 취지로 헌법재판에서 위증한 혐의도 있다. 한 전 총리는 앞서 윤 전 대통령 탄핵심판 증언에서 “언제 어떻게 그걸(계엄 선포문) 받았는지는 정말 기억이 없다”고 주장했다. 하지만 지난 19일 조사에선 “윤 전 대통령으로부터 선포문을 받았다”며 기존 진술을 번복한 것으로 알려졌다.

특검 관계자는 “범죄를 시인했느냐의 여부는 수시로 바뀐다. 수사할 때는 시인했다가 기소 이후에는 변경될 수 있고, 진술 번복이 바로 시인이 되는 건 아니다”면서 “(진술을 번복하게 된) 경위나 뉘앙스에 대해 평가는 달리할 수 있다”고 여지를 남겼다.

이미 한 전 총리가 정장 주머니에서 계엄 선포문으로 추정되는 문건을 꺼내는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV와 관련자 진술 등 증거가 다수 확보된 상황에서 뒤늦게 혐의를 인정하는 것을 과연 ‘범죄 시인’으로 볼 수 있는지 따져보겠다는 것이다. 통상 법원이 발부·기각 사유로 ‘혐의 인정’ 여부를 중시한다는 점에서 이 부분을 쉽게 인정할 수 없다며 압박·강조하는 분위기도 감지된다.

윤석열 정부 ‘국정 2인자’였던 한 전 총리는 비상계엄 당시 주요 순간마다 빠짐없이 등장하는 인물이다. 그의 신병이 확보되면 계엄 국무회의에 참석한 다른 국무위원에 대한 수사와 국회 계엄해제 의결 방해 의혹, 위증 혐의 등 남은 수사도 탄력을 받을 것으로 전망된다.

내란 우두머리 혐의 피의자인 윤석열 전 대통령과 전시·평시 계엄 선포의 주무 부처 수장인 김 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관의 신병을 확보한 데 이어 한 전 총리 신병을 확보할 경우, 박성재 전 법무부 장관과 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관에 대한 수사도 탄력을 받을 것으로 보인다.

박 전 장관은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포 당일 최초로 불렀던 국무위원 중 한명이다. 이후 비상계엄 선포를 심의한 국무회의와 이튿날 비상계엄 해제 국무회의에 모두 참석했다. 법무부 핵심 업무가 인권 보호와 법질서 수호라는 점에서 박 전 장관이 불법 계엄을 막지 못한 책임에서 자유롭지 않다는 게 특검팀의 시각이다. 특검팀은 이날 박 전 장관에 대한 압수수색에 착수했다.

최 전 부총리는 계엄 당시 윤 전 대통령으로부터 비상입법기구 창설 등이 담긴 쪽지를 받았다. 최 전 부총리는 앞서 “누군가 접힌 쪽지 형태로 자료를 줬다”며 “(계엄과 관련해) 무시하기로 했으니 덮어 놓자고 하고 보지는 않았다”고 주장했는데, 위증 의혹이 제기된 상태다.

한 전 총리는 비상계엄 선포 직후인 지난해 12월 3일 오후 11시12분께 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원과 7분가량 통화한 사실이 드러나면서 국회 계엄해제 의결 방해 의혹에도 연루됐다.

특검팀은 두 사람이 비상계엄 직후 급박한 상황에서 꽤 긴 시간 통화했다는 점에 주목하고 있다. 단순히 계엄 선포 경위를 확인하거나 상황을 공유하는 수준이 아니라 여당이 해야 할 역할을 논의했을 가능성이 있다는 것이다. 특검팀은 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 측 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경해 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 들여다보고 있다.

국민의힘 전당대회가 오는 26일 마무리되는 만큼 압수수색이나 소환 조사도 본격화할 것이란 전망이 나온다. 앞서 특검팀은 지난 21일 서울 여의도 국회 사무처를 압수수색하면서 계엄 당시 국회 본청 폐쇄회로(CC)TV 자료 등을 확보했는데, 압수수색영장에 추 의원을 국회 계엄 해제 의결 방해와 관련한 피의자로 적시한 것으로 전해졌다.

한 전 총리에 대한 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 26∼27일께 열릴 것으로 전망된다.