온·오프라인 캠페인 운영

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사는 한국관광공사와 국내 관광 공동 홍보를 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 계기로 한류 유망 소비재인 K-패션을 매개로 글로벌 고객과의 접점을 확대하고, 한국 인지도 제고 및 방한 관광객 유치에 나설 계획이다.

협약에 따라 무신사는 한국관광공사와 함께 ‘네버 엔딩 코리아(Never Ending Korea)’ 온오프라인 캠페인을 전개한다. 무신사가 운영하는 온오프라인 채널을 활용해 다채로운 K-패션 스타일을 알리는 동시에 한국 방문에 대한 관심도를 높일 방침이다.

먼저 무신사는 이날부터 9월 8일까지 전 세계 13개 지역에서 운영 중인 글로벌 스토어에서 온라인 기획전을 한다. 기획전은 서울, 부산, 포항, 태안 등 2025 한국 관광 해외 광고 영상에 등장하는 주요 관광지를 테마로 각 지역 분위기를 담은 패션 스타일링과 관련 아이템을 선정했다.

특히 최신 K-패션 트렌드를 한눈에 볼 수 있도록 카테고리를 세분화했다. 무신사에서 인기가 높은 200여개의 다양한 국내 디자이너 브랜드가 참여한다.

무신사는 오는 10월 3~26일 일본에서 열리는 ‘무신사 도쿄 팝업스토어 2025’도 관광공사와 함께 한다. 한국 관광 홍보 부스를 운영하고 해외 광고 영상과 연계한 오프라인 이벤트를 진행한다.

무신사 관계자는 “최근 K-패션에 대한 수요가 높아지면서 글로벌 스토어와 성수, 홍대, 명동 등 무신사 편집숍 매장을 방문하는 외국인 관광객이 급증하는 추세”라며 “이번 한국관광공사와의 협력을 통해 K-패션을 경험하려는 해외 고객의 한국 방문 확대에 크게 기여할 것”이라고 말했다.