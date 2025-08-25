[헤럴드경제=채상우 기자] 마트에서 절도를 저지르다 덜미가 잡힌 외국인이 경찰 체포 과정에서 도주, 12시간 만에 검거됐다.

25일 연합뉴스에 따르면 전날 오후 6시쯤 횡성 한 마트에서 “도둑을 잡고 있다”는 마트 주인의 112 신고가 경찰에 접수됐다.

출동한 경찰이 같은 날 오후 6시 20분쯤 20대 후반 외국인 주민 A씨를 붙잡아 순찰차에 태우려던 순간 A씨가 출동 경찰관 2명을 뿌리치고 수갑을 찬 채로 도주했다.

당시 경찰관 1명은 한쪽 팔로 A씨의 팔짱을 낀 채 반대편 손으로 순찰차 문을 열고 있었고, 또 다른 경찰관 1명은 순찰차 뒤편에서 관련 서류를 작성하던 중이었다.

조사 결과 A씨는 마트에서 7만8000원어치 빵, 채소 등 식재료를 훔치다 발각되자 이같이 달아났다.

강원경찰청 형사기동대, 기동순찰대, 횡성경찰서 수사과 등 직원 90여명은 지역 일대에서 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A씨에 대한 밤샘 수색을 벌여 이날 오전 6시 15분쯤 A씨 집으로부터 약 100ｍ 떨어진 이웃집에서 그를 발견했다.

경찰은 A씨를 절도죄와 도주죄로 체포해 사건 경위를 조사하는 한편 출입국관리법 위반 여부에 대해서도 조사하고 있다. 또 A씨가 발견된 이웃집 주인을 상대로 A씨의 도피를 도왔는지에 대해서도 조사할 예정이다.