박성재 전 장관 자택·심우전 전 검찰총장실·서울구치소 등 포함 朴 내란 방조·沈 ‘尹구속취소 즉시항고’ 포기 혐의

[헤럴드경제=윤호 기자] 윤석열 전 대통령 등의 내란·외환 혐의를 수사하는 조은석 특별검사팀이 25일 법무부와 대검찰청 등에 대한 강제수사에 착수했다.

박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “금일 오전 9시30분부터 법무부, 대검찰청 외 2곳에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 밝혔다. 박성재 전 법무부 장관 자택과 경기 의왕시 서울구치소에 대해서도 압수수색이 진행되고 있다.

특검팀은 “압수수색 대상자는 박성재 전 장관과 심우정 전 검찰총장”이라고 명시했다. 이에 따라 대검찰청 압수수색 범위에는 현재 공석인 검찰총장 사무실도 포함됐으며, 심 전 총장의 휴대전화 등 개인 물품 등도 압수수색 대상인 것으로 전해졌다.

전직 법무부 장관과 검찰총장이 동시에 압수수색 대상이 된 것은 전례가 없는 초유의 일이다.

박 전 장관 등은 윤석열 전 대통령의 불법적인 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조·가담한 의혹을 받는다. 박 전 장관은 계엄 당일 윤 전 대통령이 자신의 계획을 알리기 위해 최초로 불렀던 6명의 국무위원 중 한명으로, 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부에 검사 파견을 검토하라는 지시를 내렸다는 의혹도 제기됐다.

불법계엄 당일 법무부에서 출국금지를 담당하는 출입국규제팀이 긴급 출근해 현장에서 대기하기도 했다. 특검팀은 출입국규제팀 출근 전 박 전 장관이 출입국·외국인정책본부장과 통화한 내역을 확보하고 박 전 장관이 출국금지 인력을 호출했을 것으로 의심하고 있다.

법무부 핵심 업무가 인권 보호와 법질서 수호라는 점에서 박 전 장관이 불법 계엄을 막지 못한 책임에서 자유롭지 않다는 게 특검팀의 시각이다.

비상계엄 선포에 인권 침해적 요소가 내포돼 있고 절차적으로도 위헌·위법이라는 점을 알면서도 이를 막으려는 의사나 의지를 드러내지 않았다면 내란 방조 혐의를 적용할 수 있는 관측이 나온다. 또 수사 과정에서 의혹의 사실관계가 규명되고 내란 행위를 측면 지원한 행위라는 법리적 판단이 나온다면 방조를 넘어 내란 중요임무종사 혐의로도 연결될 수 있다.

심우정 전 총장은 앞서 법원이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정을 내린 이후 즉시항고 조처로 상급법원 판단을 받는 대응을 하지 않은 것과 관련해 직권남용 등 혐의로 고발됐다.

정성호 법무부장관은 서울중앙지법의 지귀연 재판부가 지난 1월 윤 전 대통령의 구속취소 청구를 인용했을 때 검찰이 즉시항고를 했어야 한다고 지적한 바 있다.

정 장관은 지난달 국회 법사위 전체회의 중 ‘검찰의 즉시항고 포기는 직무유기에 해당한다’는 취지의 전현희 더불어민주당 의원 질의에 “(검찰이) 다시 한번 항고를 해서 (법원의) 판단을 받아야 했을 사건”이라고 했다.

이어 “심 전 총장이 퇴임했지만 이 부분에 대해서는 분명한 책임을 물어야 한다고 생각한다”는 전 의원의 말에 대해 “수사권이 엄정하게 제대로 행사되고, 또 제대로 기소됐는지 살펴볼 계획”이라며 “검찰의 수사·기소 과정에서 위법한 행위가 있었다면 반드시 책임을 져야 할 것이며, 저희도 면밀히 검토할 계획”이라고 설명했다.