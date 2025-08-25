[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 ‘모두의 지인(知人)에어’ 프로모션을 선보이며 더 많은 고객 맞이에 나섰다고 25일 밝혔다. 기존 고객과 신규 고객 모두에게 풍성한 혜택이 제공되며, 행사는 내달 7일까지 이어질 예정이다.

이번 프로모션은 기존 회원이 친구·가족·회사동료·선후배 등 주변 지인에게 이벤트 또는 프로모션 페이지 링크를 카카오톡으로 공유하면 할인 쿠폰을 제공하는 방식으로 운영되며, 친구를 초대한 기존 고객은 전 노선에서 사용 가능한 2000원 할인 쿠폰을 즉시 다운로드 받을 수 있다.

더 많은 친구를 초청하면 혜택은 더 늘어난다. 진에어는 신규 고객 2~4명이 가입하면 추천인에게 국내선 1만원 할인 쿠폰과 국제선 좌석 7천원 할인 쿠폰 2매를 추가로 증정하며, 5명 이상 가입 시에는 추천인에게 국내선 3만원 할인 쿠폰과 국제선 좌석팩 3만원 할인 쿠폰을 제공한다.

온라인 회원으로 신규 가입한 고객에게도 특별한 혜택이 마련되어 있다. 새로 가입하는 모든 고객에게 ‘웰컴 쿠폰팩’이 즉시 지급되며, 쿠폰팩은 국내선 3만원 이상 구매 시 3000원 할인, 국제선 5만원 이상 구매 시 5천원 할인 쿠폰으로 구성돼 있다. 또한, 추천인 ID를 입력하고 가입한 고객과 지인을 추천한 기존 고객에게는 추첨을 통해 음료 쿠폰도 증정될 예정이다.

웰컴 쿠폰은 8월 25일부터 11월 24일 탑승 시까지 유효하며, 진에어 모바일 앱을 통해 왕복 항공권을 예매할 경우에 적용된다.

진에어 관계자는 “이번 행사를 통해 고객이 직접 참여하고 지인들과 혜택을 나누는 과정에서 여행의 설렘도 더 많이 전해지길 바란다”고 전했다.