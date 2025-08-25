총 30개팀 55명 참가, 정비 기술 역량 등 평가 우수 성적 8명, 한국 대표로 세계 대최 참가

[헤럴드경제=양대근 기자] 아우디 코리아(사장 스티브 클로티)가 지난 23일 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 인천에서 열린 세일즈와 A/S 서비스 경진대회인 ‘아우디 트윈컵 2025 (Audi Twin Cup 2025)‘ 한국 결선을 성공리에 마쳤다고 25일 밝혔다.

아우디 트윈컵은 매년 전 세계 아우디 A/S 서비스 직원들의 서비스 역량 향상을 위해 실시하는 행사로 한국에서는 2008년부터 매년 개최되고 있으며, 아우디 공식 딜러라면 누구나 참가할 수 있다.

분야는 고객 응대 역량 및 제품 지식을 겨루는 ‘A/S 서비스’ 부문과 정비 기술력을 평가하는 ‘A/S 테크놀로지’ 부문으로 나뉘어 진행되며 작년부터 판매 서비스 역량을 평가하는 ‘신차 세일즈’와 ‘중고차 세일즈’ 부문이 새롭게 추가됐다.

이번 아우디 트윈컵 2025 한국 결선에는 총 30개팀 (신차 세일즈 부문 12팀, 중고차 세일즈 부문 3팀 , A/S 서비스 부문 6팀, A/S 테크놀로지 부문 9팀) 55명이 참가했다. 평가는 아우디 신차 및 중고차 전시장과 공식 서비스 센터에서 흔히 발생할 수 있는 상황을 토대로, 이론과 실제 상황을 고려한 고객 응대 및 정비 기술, 그리고 실제 차량으로 실시하는 팀별 실기 테스트 및 개인별 필기 테스트가 실시됐다.

이번 ‘아우디 트윈컵 2025’ 한국 결선의 신차 세일즈 부문 최종 1위는 코오롱아우토 ‘코오롱영구’팀, 중고차 세일즈 부문 최종 1위는 고진모터스 ‘Seyang444’팀이 이름을 올렸으며, A/S 서비스 부문 최종 1위는 고진모터스 ‘Ctrl_A’팀, A/S 테크놀로지 부문 최종 1위는 중산모터스 ‘안동’팀이 수상의 영예를 차지했다.

올해는 세일즈 신차 부문에 코오롱아우토 이운영, 김응선, 고진모터스 채병문, 세일즈 중고차 부문에 태안모터스 박지웅, A/S 서비스 부문에 고진모터스 송윤겸, 김동현, A/S 테크놀로지 부문에 중산모터스 동하윤, 안준규 총 8명이 ‘아우디 트윈컵 2025’ 한국 대표팀으로 선발돼 오는 11월 18일부터 21일까지 독일 뮌헨에서 진행되는 ‘아우디 트윈컵 월드 챔피언십’ 세계 결선을 준비한다.

앞서 한국팀은 뛰어난 서비스 품질 및 기술력과 팀워크를 바탕으로 아우디 트윈컵 월드 챔피언십에서 2013년 종합우승을 차지하고, 서비스 부문에서 2015년 2위, 2016년 1위 수상에 이어 2021년 종합 2위, 2024년 애프터 세일즈 부문 2위의 영예를 안으며, 뛰어난 역량을 바탕으로 세계적인 수준의 서비스를 제공하고 있음을 입증했다는 평가다.

한편, 아우디 코리아는 전동화와 디지털화를 중심으로 한 자동차 시장의 변화에 따라, 소비자들의 다양한 요구를 충족하고 한국 시장에서의 지속가능한 성장 기회를 마련하기 위해 다각도의 노력을 기울이고 있다.