이달 들어 순매수 행렬 멈춘 외국인 대주주 양도세도 발표 가능성 정책 불확실성 해소 기대감 긍정적 9월 금리인하 기대감 코스피 상승출발

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 ‘2차 상법 개정안’ 통과에 따라 국내 증시가 분수령을 맞았다. 소액주주 권익 강화에 따른 ‘코리아 디스카운트’(증시 저평가) 해소 전망과 함께 기업 경영권 위축 우려가 혼재하면서다. 증권가에서는 앞서 세제 개편안으로 시장에 혼선을 준 정책 불확실성이 일부 걷히면서 추가 상승 기대가 나온다.

25일 통과된 상법 개정안은 자산 2조원 이상 기업에 집중투표제 시행을 의무화하고 감사위원 분리 선출 대상을 최소 2명 이상으로 확대하는 내용이 담겼다. 특히 시장이 주목한 집중투표제는 주식 1주당 선임 이사만큼 의결권을 행사하는 제도다. 지분율이 낮은 소액주주들이 연대해 대주주의 독주를 막고 자신들을 대변할 이사를 이사회에 진입시키기 위한 장치다. 기업 기배구조 개선 및 소액주주 권익 강화 측면에서 코리아 디스카운트 해소 기대가 나오는 이유다.

1차 상법 개정안에서 통과된 합산 3%룰(감사위원 선임 시 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산해 발행주식 총수의 3%로 제한)과 이번 2차 개정안이 모두 적용되면 감사위원 선출 시 오너일가의 지분 의결권이 낮아진다. 리더스인덱스에 따르면 자산 상위 50대 그룹의 상장사 중 오너일가 지분이 존재하는 계열사 130곳에서 우호지분 40.8% 중 37.8%는 의결권을 행사할 수 없게 된다.

경영계에서는 차등의결권, 포이즌필(시가보다 싸게 주식을 매입할 수 있는 권리) 등 경영권 보호 수단이 마련되지 않는다면 의결권 제한 등으로 해외 투기 자본으로부터 경영권을 위협 받을 거라 우려한다.

지난달 초 1차 상법 개정안 통과 후 강세를 나타냈던 코스피가 재차 ‘정책 랠리’를 펼칠지 주목된다. 1차 상법 개정안을 두고 시장에서는 코리아 디스카운트 해소를 위한 정부 의지로 해석되면서 외국인 자금도 대거 유입됐다. 지난 6, 7월 외국인의 코스피 순매수액은 6조원대를 기록했다.

실제 해외 투자자들은 국내 기관 등과 미팅에서 상법 개정 이후 정책 동향과 흐름을 핵심 투자 포인트로 간주하고 국내 분위기를 물었다고 전해진다. 다만 이후 세제 개편안에서 배당소득 분리과세 최고세율과 주식 양도소득세 대주주 기준 등이 시장 기대를 충족하지 못하면서 상승 동력은 주춤했다. 이달 외국인은 1400억원 순매도세를 나타내며 3개월 연속 순매수세가 끊겼다.

한 금융투자업계 관계자는 “올해 해외 기관들이 국내 입법에 관심을 가지고 자주 묻고 있다”며 “(2차)상법 개정으로 (증시에) 긍정적 영향을 줄 것”이라고 했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “대주주 양도세도 조만간 발표될 가능성 존재한다”며 “정책 불확실성이 해소된 이후에는 (코스피의)정책 모멘텀이 회복될 수 있을 것”이라고 전망했다.

코스피는 9월 미국 기준금리 인하 기대감이 맞물리면서 이날 0.83% 오른 3190선으로 출발했다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장은 22일(현지시간) 잭슨홀 미팅 연설을 통해 “정책 기조 조정이 정당화될 수 있다”면서 다음달 금리 인하 가능성을 열어뒀다. 미 증시는 금리 인하 기대감에 나스닥지수가 최고치를 경신하는 등 랠리를 펼쳤다. 이번주는 한미 정상회담, 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수 및 엔비디아 실적 발표 등 국내·외 일정 소화를 앞두고 있다.